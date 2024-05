Alta tensione per Kate Middleton: i sudditi in ansia per lei | Come sta davvero

I sudditi e i fan di tutto il mondo di Kate Middleton, sono veramente molto preoccupati per lei, in quanto le indiscrezioni che girano in questi giorni in rete, sono in disaccordo tra loro. Ecco come sta la principessa del Galles.

Da quando Kate Middleton a marzo ha rilasciato quel coraggioso e al contempo stesso terrificante comunicato, nel quale dichiarava al mondo intero di essere malata di cancro, su di lei è calato il sipario. La principessa del Galles insieme a tutta la Royal Family si sono chiusi in un silenzio stampa, per cercare di proteggere la moglie di William da speculazioni e indiscrezioni varie.

Ovviamente, proprio perché nessuno sa nulla di ufficiale sono iniziati a girare pettegolezzi e teorie sempre diverse tra loro e i lettori non sanno più a chi credere. Nel contempo, abbiamo rivisto re Carlo III insieme alla regina Camilla riaffacciarsi al mondo esterno, prendendo parte a diversi impegni pubblici. Inoltre William, in uno dei tanti suoi appuntamenti reali, avrebbe risposto ai sudditi che la situazione a casa sarebbe positiva.

Ma sarà veramente così? Sono in molti che se lo stanno chiedendo, soprattutto dopo che da Buckingham Palace hanno fatto sapere che Kate tornerà in pubblico solo quando il parere dei medici sarà positivo, cancellando ulteriormente i suoi appuntamenti dall’agenda, forse per tutto il 2024.

Come sta davvero Kate Middleton?

È bene ricordare che ogni parola scritta in quest articolo si basa sui rumors pubblicati dai vari quotidiani in questi ultimi giorni, ad oggi non ci sono notizie certe sulle reali condizioni della duchessa del Galles, in quanto, la moglie di William si è chiusa nel più totale riserbo. Per questo, vogliamo riportarvi le due rivelazioni più gettonate, le quali sono in contrapposizione totalmente l’una dall’altra.

La prima, quella più negativa, rilasciata dalla giornalista spagnola nonché esperta dei reali, Concha Calleja, informa: “Mi è stato riferito che il peggio non è ancora arrivato. La cura non finirà prima del mese di agosto e Kate dovrà sottoporsi a un altro intervento chirurgico prima della fine dell’anno. Questa operazione fa parte dello stesso processo che va avanti da mesi…”. Oltre a questa versione Pilar Eyre parla di una principessa molte debilitata dalla chemio, che non riuscirebbe neanche a camminare da sola, con 15 kg in meno e con le ciocche di capelli che le starebbero cadendo per lo stress e il dolore fisico della malattia.

Sudditi in ansia per la principessa del Galles

I sudditi sono molto in ansia per la salute di Kate Middleton, per questo sono in molti che vorrebbero sapere come sta veramente la principessa del Galles? Come dicevamo, oltre alle rivelazioni pessimistiche, dove concludono tutte all’unanimità che William temerebbe addirittura il peggio, avendo paura che la moglie possa morire, dall’altra c’è la versione più positiva, che si ricollega anche alle poche rivelazioni che avrebbe rilasciato il primogenito di Carlo, ai sudditi incontrati agli eventi pubblici.

Rebecca English al Daily Mail, ha rilasciato una dichiarazione più positiva: “Per inciso, mi è stato detto da più fonti che la principessa del Galles è stata vista in giro più spesso nelle ultime settimane”, confermando le parole di William il quale aveva svelato che le cose stessero procedendo bene. Non sappiamo purtroppo quale sia la realtà, ma i sudditi sperano sinceramente che la Middleton stia meglio e soprattutto non vedono l’ora di rivederla in pubblico.