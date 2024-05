Malore Gerry Scotti, minuti terribili e lunghissimi per il conduttore: accasciato per terra

I fan tornano con la memoria a quel malore che ha attanagliato Gerry Scotti in diretta televisiva qualche tempo fa. Lo spavento è stato talmente forte che tutti si erano preoccupati quella volta, ma fortunatamente lo zio d’Italia è sano come un pesce.

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati di sempre. Con la sua simpatia, professionalità e verve, riesce a tenere incollati al televisore milioni di telespettatori fin da quando ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo. È impossibile non amarlo, per questo i suoi seguaci gli restano fedeli in ogni evenienza.

Con lo zio Gerry, i fan, ridono, scherzo, si emozionano e si spaventano anche. Tempo fa, tutta l’Italia è stata in apprensione quando, per colpa del covid, il conduttore è stato ricoverato in terapia intensiva, in seguito, quando uscì dall’ospedale decise di mettere la sua salute sempre al primo posto.

Oltre a quell’episodio anche un altro avvenimento fece preoccupare il suo fedele pubblico. Successe tutto in diretta, quando Scotti si accasciò sulla scrivania del programma, per via di un malore. Ecco che cos’era successo quella volta.

Il malore passato di Gerry Scotti

Gerry Scotti è sempre carico come non mai, conduce vari programmi per l’emittente Mediaset, gestendoli tutti con la solita simpatia che lo contraddistingue. Attualmente impegnato con, La ruota della fortuna, il conduttore sta avendo un successone, come sempre d’altronde quando c’è lui di mezzo.

Ecco che cosa ha rivelato in merito: “Ho cercato di fare La ruota della fortuna a modo mio perché se no sarebbe stato scimmiottare, nel grande rispetto dei crismi perché ogni gioco ha una liturgia e Mike era un vescovo, un papa dei game…”. Rivelando qual è stata l’unica cosa che per rispetto verso il compianto Mike Bongiorno non ha potuto fare, in quanto quella parola era la sua firma iconica: “una sola cosa ho evitato: di dire Allegria, non me la sono sentita…”.

Caos a Striscia la notizia

Gerry Scotti non potrebbe essere più in auge di com’è ora. Fa un lavoro da sogno che gli dà moltissime soddisfazioni, ha una famiglia che ama e tanti fan che gli vogliono bene. Inoltre ha anche la salute, insomma, lo Gerry Nazionale di anni ne ha quasi 68 ma non li dimostra per niente.

Fortunatamente adesso sta benone per la gioia dei suoi fan, ma qualche tempo fa aveva fatto spaventare tutti, quando durante una puntata di Striscia la notizia, si era accasciato sulla scrivania per un malore. Non fu mai chiarito del tutto quell’episodio, si vocifera che lo zio Gerry possa aver avuto un crampo all’inguine o alla gamba. Ad ogni modo, fortunatamente non fu nulla di grave, in quanto il conduttore gode di ottima salute e fortunatamente ha intenzione di tenere compagnia a tutto il suo fedele pubblico ancora per tantissimo tempo.