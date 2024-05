Federica Pellegrini già in crisi? Lei ammette: “La mia vita è stravolta”

Fedrica Pellegrini ha fatto preoccupare i suoi fan, dopo aver rivelato di essere già abbastanza provata da tutto quello che sta vivendo. In molti si sono chiesti se ci fosse già aria di crisi a casa sua?

Chi non conosce la Divina? Federica Pellegrini è una leggenda nel panorama del nuoto, in quanto ha raggiunto dei record e delle onorificenze che l’hanno resa iconica tra le corsie. Il suo stile perfetto, la sua bellezza e la sua leggiadria resteranno per sempre nel cuore dei suoi fan.

Anche se adesso si è ritirata, sarà difficile trovare qualcuno che possa eguagliarla, motivo per cui, saranno molte le future generazioni che prenderanno lei come esempio per i loro traguardi. Federica è talmente amata dai suoi fan che anche la Mattel le ha dedicato la Barbie atleta, per tutte quelle atlete che si sono contraddistinte nel loro settore di appartenenza, come lei.

Eppure in questo idillio di soddisfazioni, le parole della Pellegrini sulla difficoltà che sta vivendo in questo periodo hanno fatto allarmare i suoi fan. La Divina è già in crisi? Ecco che cosa ha rivelato in merito.

Federica Pellegrini e la sua vita stravolta

Federica Pellegrini, ha preso parte a molte sfide nella sua vita, ma sicuramente quella che sta vivendo adesso è la più difficile, importante e meravigliose di sempre. L’ex nuotatrice è diventata infatti, mamma di Matilde a gennaio e da allora si è sempre mostrata sui social, condividendo gioie e dolori.

Perché si sa, per quanto avere un figlio sia una gioia immensa, soprattutto i primi mesi, finché non si trova un equilibrio non è sicuramente facile. Di recente si è mostrata allo specchio in costume da bagno, mostrando quelle sue adorabili curve ancora morbide da dopo il parto, la quale la rendono vera agli occhi dei fan. Per questo quello scatto ha suscitato molto successo tra le mamme che si trovano ad essere nella sua stessa situazione, cioè le donne che “piano piano”, come ha scritto Fede, sperano di poter tornare alle forme di un tempo.

Se da una parte c’è quel sorriso “amaro” per quel corpo diverso da quello da sportiva che ha sempre sfoggiato, dall’altra c’è quell’altra foto nella quale si vede la Pellegrini insieme alla figlia, farsi una nuotata rilassante in piscina. Sicuramente quel momento ha ripagato la campionessa di tutti gli sforzi passati.

Le dichiarazioni di Federica e Matteo

Federica Pellegrini e il marito, Matteo Giunta, si sono raccontati a cuor leggero, ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo poco tempo fa e qui hanno raccontato le gioie e i dolori di essere genitori. Sicuramente come succede a tutte le coppie, il loro equilibrio è stato spazzato via, motivo per cui la nuova famiglia, sta cercando di trovare un nuovo equilibrio che vada bene per tutti.

Ecco che cosa ha rivelato Federica: “Adesso la nostra vita è stravolta però lei comincia a interagire ed è straordinario, quando lei sorride è la nostra felicità ma tra noi due va malissimo…”, ha detto in maniera ironica La Divina, rivelando che adesso: “Lui dorme con i quattro cani e io con la bimba. Ora aspettiamo di uscire dal tunnel. Un secondo figlio? Magari tra tre anni quando ci rincontreremo…”.

Per tutti coloro che si sono preoccupati di queste parole, sappiate che Federica e Matteo sono sempre più innamorati e che Matilde non ha fatto altro che rafforzare quel legame che già era solido in partenza. Questa bellissima famiglia, con tanto di amici a 4 zampe annessi, non potrebbe essere più dolce e amorevole di così.