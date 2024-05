Harry e Meghan: qual è il vero patrimonio dei duchi di Sussex | Altro che poveretti

Ecco a quanto ammonterebbe il patrimonio dei duchi del Sussex, Harry e Meghan Markle. La cifra è da capogiro e sicuramente i due non se la passano per niente male come veniva ipotizzato.

Harry e Meghan Markle, dopo essersi dimessi dalla carica di reali senior e dopo tutta la diatriba avvenuta tra loro e la Royal Family, si sono trasferiti a Montecito, dove insieme ai figli, stanno cercando di vivere nella maniera più armoniosa possibile.

Per il momento di indiscrezioni ne sono uscite parecchie sui Sussex e sulla famiglia reale, ma la situazione appare molto tesa, soprattutto dopo la diagnosi di cancro di re Carlo III e Kate Middleton. Durante la sua ultima visita a Londra, pare che Harry non sia andato a trovare il padre per la questione sicurezza, visto che a lui non essendo più royal, non spetterebbe la protezione della polizia britannica.

Ad ogni modo a prescindere dal motivo, Harry è tornato nuovamente in America dalla moglie e dai figli, dove si gode la pace dell’essere di nuovo a casa. In molti si chiedono a quanto possa ammontare dunque il suo patrimonio adesso che non vive più con papà Carlo?

Il patrimonio dei duchi del Sussex

La situazione tra i Sussex e la Royal Family è ai minimi termini, pare che almeno per il momento, non ci possa essere un ricongiungimento, neanche adesso che la situazione di salute di Carlo e Kate appare molto delicata. Per il momento quindi, ognuno si starebbe occupando della proprio vita senza più cercarsi. Harry e Meghan procedono con i loro incontri pubblici oltre alla gestione del sito di lifestyle della Markle e il loro investimento come produttori in una serie tv Netflix, almeno questo è quello che si legge in giro.

Nella royal invece, abbiamo visto William procedere con i suoi impegni pubblici, seguito da re Carlo III e la regina Camilla, i quali sono tornati ad apparire insieme in pubblico e infine di Kate Middleton non se né saputo più nulla purtroppo, in quanto sembrerebbe che gli effetti della chemioterapia su di lei la stiano molto provando. Almeno per il momento dunque è facile intuire che non apparirà tanto presto.

Una cifra da capogiro

Harry e Meghan Markle, dopo essere andati via da Palazzo, hanno deciso di dedicarsi alla loro nuova vita, lontano dalla Royal Family. Dopo la fine del contratto con Spotify, sono in molti che si sono chiesti a quanto possa ammontare il loro patrimonio.

Come leggiamo nell’articolo pubblicato da lofficielitalia, i quali riportano di dati di Forbes, il loro patrimonio è messo in discussione, in quando in precedenza, tra documentari, podcast e così via, il loro conto pare avesse superato i 135milioni di dollari. Dopo l’addio da Spotify la cifra potrebbe essersi abbassata, ma se contiamo l’eredita che Lady Diana ha lasciato al figlio che si aggira attorno ai 10 milioni di dollari più i vari lavori ai quali hanno preso parte, non possiamo stimare una cifra precisa ma sicuramente non si può dire che i Sussex siano “poveri in canna”, voi che dite?