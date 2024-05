Marco Tardelli furioso: il marito di Myrta Merlino si lascia andare e sbotta | “Ha esagerato”

Marco Tardelli, la dolce metà di Myrta Merlino si è lasciato andare ad una rivelazione a cuore aperto, senza filtri, semplicemente ha spiegato chi secondo lui “ha esagerato“.

Sono una coppia molto apprezzata quella composta da Marco Tardelli e Myrta Merlino, i cui nomi sono legati da diversi anni. Non potrebbero essere più diversi sotto certi aspetti, ex calciatore e allenatore lui, giornalista e conduttrice lei eppure come si dice sempre “gli opposti si attraggono”.

Per il momento Marco e Myrta si godono la loro vita insieme ma al matrimonio ancora, chi più chi meno, non ci pensano. Semplicemente stanno insieme e cercano di unire quella grande famiglia allargata che hanno creato dopo che si sono messi assieme nel 2016.

Eppure, se di solito la coppia è molto riservata, Tardelli in questa occasione non ha potuto non rivelare quale fosse il suo pensiero, in merito ad un determinato argomento. Secondo lui “ha esagerato“, anche se alla fine cerca di capire la situazione. Cosa sta succedendo?

Marco Tardelli si lascia andare allo sfogo

A proposito dell’amore della vita di Marco Tardelli, Myrta Merlino, come riportano il settimanale Oggi e il quotidiano Il Messaggero, pare proprio che dopo le vacanze estive, ci potrebbero essere novità importanti nel futuro della conduttrice di Pomeriggio 5, come rivelano: “Cesara Buonamici al posto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5? È più che una semplice voce che arriva dai corridoi di Cologno Monzese…E Myrta Merlino? Come vociferato da tempo per l’ex volto de La7 si potrebbe prospettare un prima serata politica su Rete 4. Un programma più nelle sue corde…”.

Quindi Myrta e Cesara potrebbero avventurarsi con nuovi programmi. Per il momento ovviamente non ci sono né smentite né conferme in merito. Pare che la Buonamici per ora ci stia riflettendo su Pomeriggo 5, mentre di toni decisamente più entusiastici sarebbe la sua partecipazione al Grande Fratello, nuovamente in veste di opinionista.

Che cos’è successo?

Chiusa la parentesi su Myrta Merlino, vogliamo svelarvi qual è stato il discorso del compagno, Marco Tardelli, in merito al caso Allegri: “Ha esagerato nel comportamento, ma viene da 3 anni di grande stress. Gli hanno caricato la squadra e ha gestito tutto. E’ sempre andato in Coppa Campioni tranne una volta che ha perso la penalizzazione” e ancora: “Ha vinto la Coppa Italia che gli avevano chiesto. Più di così…”, rivelando a 90° Minuto.

Non si sa se il diretto interessato risponderà a Marco Tardelli, per il momento sappiamo che l’ex calciatore oltre al lavoro, si sta concedendo un momento con la sua Myrta. Cosa succederà in seguito non c’è dato ancora saperlo.