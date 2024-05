Pazzesco Rai: dopo Amadeus se ne va anche lui | L’azienda perde i pezzi

Dopo l’addio di Amadeus dalla Rai, un altro personaggio potrebbe seguire il suo esempio e fare le valigie verso una nuova emittente televisiva. Se fosse così l’emittente statale starebbe perdendo i pezzi.

Amadeus ha scioccato tutti dopo il suo addio dalla Rai. I fan non erano preparati a questo gesto drastico, in quanto pensavano che avrebbe salutato soltanto il Festival di Sanremo e non tutta l’emittente. Ad ogni modo, a prescindere da quali siano le sue motivazioni, Ama è liberissimo di seguire la propria strada e se questa esperienza gli ci voleva per mantenere la sua solita bravura davanti alle telecamere ha fatto bene a seguire il suo istinto.

Alla fine non è che cambia Stato, semplicemente cambia canale e questa operazione la può fare chiunque da casa con un telecomando in mano, così facendo il conduttore continuerà a far compagnia al suo grande pubblico.

Da recenti rumors pare che un altro personaggio noto di Viale Mazzini potrebbe seguire l’esempio di Sebastiani. Se fosse confermato, l’emittente pubblica potrebbe perdere un altro valido dipendente. Ecco di chi stiamo parlando.

Dopo Amadeus se ne va anche lui?

Com’era palese intuire, non è facile sostituire Amadeus, per questo motivo, nel palinsesto della prossima stagione della Rai, pare che ci saranno delle modifiche eclatanti, fatte di addì, conferme e new entry. Tra le varie indiscrezioni pare che Carlo Conti e Stefano De Martino potrebbero prendere parte ai suoi vari show, per non parlare del fatto che Conti sarà il prossimo conduttore del Festival di Sanremo 2025, tornando in veste di direttore artistico dopo 7 anni di assenza.

Per restare in tema Ama, il suo socio per eccellenza, il mitico Fiorello, è ufficialmente andato in vacanza, dopo la conclusione dello show di Viva Rai 2 e ad oggi non si sa ancora se e quando tornerà al lavoro e soprattutto dove. Seguirà l’amico o proseguirà in Rai? A prescindere da tutto, “gli Amarello” mancheranno a tutti da morire.

Un altro addio?

Ormai sappiamo tutti quanti benissimo che dalla prossima stagione televisiva, Amadeus prenderà ufficialmente posto sul Canale 9 in una nuova avventura. Dopo il suo addio, il pubblico da casa si chiede chi possa seguire il suo esempio e cambiare ufficialmente emittente televisiva, non per forza un canale della Warner Bros ma anche verso le altre.

Dopo la recente ospitata di Serena Bortone a Verissimo da Silvia Toffanin, l’opinione pubblica si è divisa, in quanto una parte pensa che il noto volto della Rai, possa fare le valigie verso l’emittente del Biscione, mentre l’altra non è del tutto convinta. A far venire dei dubbi ci hanno pensato da TvBlog, dove informano che la Bortone ha un contratto a tempo indeterminato in veste di caporedattore, motivo per cui è palese intuire che dopo il ritorno dalle ferie estive, possa trovare il suo posto nuovamente sul palinsesto ufficiale. Non ci resta quindi che attendere conferme ufficiali in merito, in quanto vi ricordiamo che queste indiscrezioni rimangono ancora confinate nei meandri del pettegolezzo.