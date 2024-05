Melissa Satta colpita duramente: la sindrome di cui soffrirebbe è famosa | Come sta la showgirl

Ecco quale sarebbe la sindrome che avrebbe colpito Melissa Satta che ha lasciato tutti quanti senza parole. A volerla aiutare “a guarire” ci ha pensato una sua collega conduttrice, la quale ha una sua teoria.

Melissa Satta è la nota conduttrice, modella e showgirl approdata nel mondo della televisione grazie al suo ruolo di velina a Striscia la notizia. Dopo quel trampolino di lancio, la presentatrice ha saputo sfruttare bene la notorietà dimostrando a tutti il suo valore.

L’abbiamo vista infatti, prendere parte a diversi programmi televisivi, ultimi anche quelli in ambito sportivo, dove se l’è cavata egregiamente. Ma di Melissa i suoi fan, non sono interessati soltanto al suo ruolo lavorativo ma anche a tutta quella parte sentimentale che tanto piace alle riviste patinate di cronaca rosa.

La Satta è stata insieme a personaggi di un certo spessore, come per esempio con il suo ex marito, Kevin-Prince Boateng, nonchè padre di suo figlio Maddox Prince Boateng o anche per la più recente relazione, terminata da poco, con il tennista Matteo Berrettini. Ed è proprio in merito a questo lato della sua vita, che la nota conduttrice ha decretato il nome della sindrome della quale sarebbe affetta la showgirl.

La sindrome di Melissa Satta

In merito alla vita lavorativa di Melissa Satta, l’ex velina di Striscia la notizia, più volte paragonata ad Elisabetta Canalis, anche se lei ci tiene a puntualizzare: “Non ci siamo mai imitate. Va beh adesso dico una cosa cattiva. No dai, cattiva non è, però passano un po’ di anni tra me e lei. Nel senso che comunque io ero un po’ piccolina…”.

Ad ogni modo, secondo quanto riporta Davide Maggio: “Milly Carlucci è ad un passo dall’arruolare Melissa Satta per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Sarebbe la prima Velina a partecipare in 19 edizioni di Ballando con le Stelle…”. I fan dopo questa rivelazione non stanno più nella pelle e sono tutti curiosi di sapere se la notizia sarà confermata o meno.

Melissa in grande compagnia

Francesca Barra in, Donne sull’orlo di una crisi di nervi, parla apertamente di quella che potrebbe essere la patologia di cui è affetta Melissa Satta, insieme ad altre donne molto famose: “In ogni puntata vorrei liberare le donne da uno stigma. Nella prima dalla “Sindrome di Yoko Ono”. Quel vizio di attribuire alle donne le scelte e gli errori degli uomini…”.

Secondo la Barra, oltre la Satta, ne avrebbero sofferto anche Meghan Markle e Joko Ono e conclude: “L’amore non è un perfido incantesimo, ma un reciproco incantesimo. E se a noi attribuiscono un potere manipolatorio, che pur sempre potere è, a loro tolgono la spina dorsale”. Voi cosa ne pensate?