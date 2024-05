Mara Venier: il colpo è troppo duro | Nessuno se lo aspetttava dalla regina della tv

La regina della tv, un duro colpo del genere non se l’aspettava proprio. Sarà stato sicuramente un momento molto amaro quello vissuto da Mara Venier, in quanto non è abituata a questo scenario.

Mara Venier è la nota conduttrice e attrice famosa soprattutto, tra le varie cose, per la sua conduzione a Domenica In, il noto programma domenicale della Rai. Zia Mara, tra un’ospitata e l’altra è riuscita ad ottenere diverse interviste inedite prima di tutti gli altri, battendo di molto la concorrenza.

Nonostante nel corso della sua carriera abbia vissuto momenti di alti e bassi, la conduttrice è riuscita a risollevare le sorti del programma, diventando di diritto la padrona di casa e conduttrice di punta della nota emittente statale.

Ed è proprio in merito alla sua carriera lavoratrice che questo scenario sicuramente la Venier non se lo sarebbe mai aspettato. È stato un duro colpo al cuore da digerire, ma purtroppo non dipende da lei, in quanto ci sono molti fattori da tenere in considerazione.

Il duro colpo di Mara Venier

Tra l’altro, a proposito di Mara Venier, secondo le indiscrezioni rilasciate da Dagospia, la zia d’Italia ci avrebbe ripensato e non lascerebbe più Domenica In, durante la prossima stagione. La conduttrice quindi oltre a rimanere e tenersi “il suo” programma, vorrebbe anche apportare delle nuove modifiche per rendere la prossima edizione ancora più accattivante, dedicando una prima parte ai fatti di cronaca, spostando le interviste alla seconda parte.

Per il momento ovviamente sono solo rumors, in quanto bisognerà aspettare la risposta della diretta interessata la quale aveva rivelato di volersi godere la sua famiglia, libera dal lavoro. La zia Mara avrà veramente cambiato idea o no?

Gli ascolti del 19 maggio

I dati di ascolti del 19 maggio di Domenica In, hanno lasciato l’amaro in bocca alla conduttrice, la quale ha tenuto incollati al televisore circa 2milioni di telespettatori, ottenendo uno share del 15% nella prima parte e del 12% nella seconda. Per lei sarà stato un colpo al cuore, visto che sappiamo bene quanto sia dedita al lavoro, per questo la regina della tv, dopo questi dati potrebbe intraprendere due percorsi distinti.

Il primo è quello di lasciare come aveva detto il noto programma e godersi la sua meritata pensione, l’altro è quello di tornare più agguerrita che mai, con nuove idee, in modo da salire di share, dimostrando a tutti, quanto ancora la conduttrice possa dare al mondo della televisione. C’è da dire che la Venier il suo lavoro lo sa fare e non sarà sicuramente qualche piccolo incidente di percorso che le toglierà il primato di conduttrice. D’altronde tutti quanti sono in balia del palinsesto e dello share.