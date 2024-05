Giuliana De Sio senza freno: dettagli piccanti sulla sua vita privata | Ha svelato tutto

Giuliana De Sio senza filtri, ha rivelato aneddoti piccanti sulla sua vita privata, lasciando tutti i fan senza parole. Di quel particolare corteggiatore l’attrice non ne aveva mai parlato.

Non ha bisogno di presentazioni Giuliana De Sio, la cui fama la precede ovunque. È una delle attrici italiane più stimate di sempre, fin dal suo esordio, dove ha dimostrato subito il suo grande talento. Tant’è che ne corso degli anni ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti, tra cui due David di Donatello.

La De Sio brilla sia al cinema che sul piccolo schermo che a teatro, la sua filmografia parla per lei, avendo lavorato a fianco di personaggi molto noti, come nei film, Scusate il ritardo, Speriamo che sia femmina, La piovra 3 e molti altri ancora.

Ma di Giuliana, i fan non sono interessati “soltanto” alla sua vita lavorativa, nella quale brilla da sempre, ma anche della sua vita privata. Ecco che cosa ha rivelato di recente la bella attrice in merito ad alcuni suoi spasimanti.

La rivelazione piccante di Giuliana De Sio

In una recente intervista rilasciata a Monica Setta al suo Donne al bivio, Giuliana De Sio si è raccontata senza filtri, svelando diversi aneddoti piccanti in merito alla sua vita privata. Oltre al nome di quell’inedito spasimante di cui vi parleremo a breve, ha rivelato anche che diverse donne l’hanno corteggiata nella sua lunga carriera: “Mi scrivevano anche le donne…Ho una missiva bellissima di Lina Wertmuller e un’altra di Suso Secchi D’Amico. So di essere piaciuta alle donne, ma ho sempre preferito i maschi…”.

Inoltre ha rivelato: “Mi rivolse appena la parola ed io rimasi paralizzata dall’emozione. Per me era un Dio. Un film? Altroché, con lui sarei andata in capo al mondo”, riferendosi al grande Federico Fellini.

Le lettere ricevute proprio da lui

Sempre durante l’intervista rilasciata a Monica Setta a Donne al bivio, Giuliana De Sio ha rivelato un altro dettaglio piccante e inedito sulla sua vita privata, lasciando tutti i fan incuriositi. In passato è stata corteggiata anche da lui: “Sono poi stata corteggiata, e non lo avevo mai detto, da Giulio Andreotti. Mi scriveva lunghe lettere in cui manifestava sentimenti di stima e affetto…”.

In merito al numero di lettere ricevute, la De Sio ha rivelato: “Non ricordo quante lettere fossero, all’epoca avevo l’abitudine di appallottolare la carta e cestinarla. Fu un mio ex fidanzato marocchino a recuperare quei fogli, che oggi conservo a casa…”. Sicuramente un’intervista da non perdersi, voi che dite?