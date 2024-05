Ernesto di Uomini e Donne frequenta una donna bellissima: cosa accadrà in studio | Gli scatti non lasciano dubbi

Ernesto Russo è stato pizzicato insieme ad una donna bellissima e in molti si sono chiesti cosa accadrà in studio, in quanto in quegli scatti si vede una sintonia molto forte tra i due.

Uomini e Donne sta per giungere al termine, in quanto rimangono ancora poche battute prima della messa in onda dell’ultima puntata della stagione. In un video social che è diventato immediatamente virale, si vede infatti tutta la redazione del dating di Maria De Filippi, brindare e festeggiare per la fine delle riprese.

I fan dovranno quindi abituarsi, come ogni anno, a passare i pomeriggi senza Queen Mary e “tutta la banda” per diversi mesi, prima dell’inizio della nuova stagione. Tra un colpo di scena e l’altro, i telespettatori hanno capito benissimo che ci saranno diversi personaggi a cui dovranno dire addio e altri invece che rivedranno in autunno, non avendo effettuato nessuna scelta.

Adesso sappiamo che Ida Platano ha lasciato il trono dopo gli eventi incresciosi con i suoi corteggiatori, se tornerà o meno nella prossima edizione non c’è dato saperlo per il momento. A far preoccupare i fan ci sono anche le sorti del cavaliere Ernesto Russo, il quale dopo essere stato pizzicato con lei, non si sa cosa accadrà in studio.

Ernesto Russo pizzicato con una donna bellissima

È inutile girarci troppo attorno, in quanto se avete seguito il dating (ALLARME SPOILER se non l’avete visto), sapete benissimo che Ernesto Russo ha ufficialmente lasciato il trono di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha ricevuto delle segnalazioni in merito al cavaliere: “Sono arrivate alcune segnalazioni, ci sono foto di te con una ragazza al ristorante…”, ha rivelato la conduttrice.

Così Ernesto, ha risposto: “Ho avuto conoscenze con altre donne mentre ero qui, ma lo dico. Se è un problema, lascio il programma”. A quel punto la De Filippi, ha affermato: “È incompatibile con il programma, quindi sì”, ha replicato la Queen, seguita subito dalla domanda di Gianni Sperti: “Qui cosa cerchi? Un’altra da aggiungere alla tua lista?”. A quel punto Ernesto ha rilasciato la sua verità che ha fatto infuriare ancora di più Elisa, la quale ha chiuso definitivamente con (l’ormai) ex cavaliere: “Non sono fidanzato, però è capitato che sono uscito con altre donne”.

Il presentimento di Ernesto

In molti quindi si sono chiesti se la foto che circolava su TikTok qualche giorno prima che succedesse questo fatto, nella quale si vedeva Ernesto Russo insieme ad una donna bellissima bionda, fosse quella a cui si riferiva Maria De Filippi? In realtà no, in quanto in quello scatto Ernesto era in compagnia di sua nipote, con la quale sappiamo benissimo tutti aver un rapporto molto forte. Zia e nipote sono sempre stati molto affiatati e non è la prima volta che lei compare sui social con lui.

In merito a quello scatto mandato in redazione, Russo ci ha tenuto a ribadire al format di Lorenzo Pugnaloni, Casa Lollo: “Nell’ultima registrazione ho detto che mi è capitato di tradire, non era una novità, ma quelle foto della segnalazione non c’entrano niente…sono stato in un villaggio con questa mia amica, poi siamo andati a mangiare nel ristorante…”.

Inoltre l’ex cavaliere è convinto di sapere chi ha fatto “la spiata“: “È stata lei al cento per cento, forse per ripicca. Il giorno prima mi aveva detto di avere alcune foto mie con una ragazza su una spiaggia. Potrebbero averle inviate sia a lei che alla redazione, a cui Barbara ha girato varie mie foto, anche quella con mia nipote…”, riferendosi a Barbara De Santi. Secondo voi questa storia avrà una replica?