Che fine ha fatto Pinuccia? Dopo Uomini e Donne la svolta: ora campa così

Ve la ricordate Pinuccia di Uomini e Donne? La dama aveva portato caos nel salottino del dating di Maria De Filippi, dopo il suo addio dalle scene, ecco che cosa fa oggi. Resterete senza parole.

Pinuccia Della Giovanna è stata una delle dame sicuramente più vulcaniche viste nella trasmissione di Maria De Filippi, con il suo modo di fare ha portato l’attenzione dei telespettatori “alle stelle”. Generalmente a Uomini e Donne non ci si annoia mai in quanto le bagarre sono sempre all’ordine del giorno, ma sicuramente la dama 80enne ha dimostrato a tutti che l’età è veramente solo un numero.

Con i suoi look sempre coordinati, i suoi balli scatenati e le sue scenate infuocate nei confronti di Alessandro per non parlare dei litigi epici con Tina Cipolalri, insomma sono stati mesi i suoi al cardiopalma. Tant’è che Maria per cercare di placare la dama per il bene del cavaliere che pareva molto in difficoltà, è stata costretta ad allontanarla dal dating.

Nonostante tutto, i fan sperano ancora nel suo ritorno, in quanto il suo temperamento arzillo manca a molti, ma, per come sono finite le cose sembra improbabile che Pinuccia possa tornare a UeD, per questo in molti si chiedono che fine abbia fatto l’ex dama?

Che fine ha fatto Pinuccia di Uomini e Donne?

Maria De Filippi nel corso dei suoi anni di carriera a Uomini e Donne, ha dovuto allontanare diversi personaggi i quali non erano più in linea con le regole del programma. Oltre a Pinuccia di cui vi parleremo a breve, più recentemente, Queen Mary ha invitato Ernesto ad uscire dallo show, dopo che il cavaliere è stato pizzicato in compagnia di un’altra donna. Dopo una serie di botta e risposta tra il cavaliere ed Elisa, la dama per cui Ernesto aveva rivelato la sua tendenza a tradire quando non si sentiva innamorato, per non parlare delle steccate di Tina e Gianni, a dire l’ultima parola è stata Maria.

La conduttrice ha ricordato al cavaliere che il suo atteggiamento “è incompatibile” con lo scopo del programma, invitandolo quindi a lasciare lo show. Sicuramente questa fine, simile a quella vista già con Ida Platano e il corteggiatore Mario, lascia l’amaro in bocca per tutti quei telespettatori che si erano fatti un’idea diversa su come sarebbe dovuta finire la loro frequentazione.

Da dama a cantante

Tornando a Pinuccia, come ben ricorderete, per chi segue Uomini e Donne ovviamente, la dama ha lasciato lo studio del dating circa un anno fa e da allora non si è più vista sul piccolo schermo, per questo in molti vorrebbero sapere che fine ha fatto. Sarete contenti di sapere che presto udirete la voce dell’ex dama, in quanto sta per approdare in radio con un brano estivo. “Vi voglio bene da morire, grazie a tutti. Alla mia età mi sono messa in gioco perché mi piacciono troppo queste cose”, ha rivelato l’ex dama in una recente intervista dopo aver rivelato il suo progetto. Se diventerà o meno un tormentone è ancora prematuro per dirlo, sicuramente però attirerà molto l’attenzione dei fan.

Per ora, Della Giovanna si gode la vita, come possiamo vedere dall’ultimo scatto social postato dall’ex dama, la quale con una tenuta total country, si gusta il suo caffè, pensando magari ad Alessandro che ha trovato l’amore con un’altra, o forse no, voi che dite?