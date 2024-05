Rai punta tutto su Elisa Isoardi: il grande progetto é già pronto | Quando e dove la vedremo

Elisa Isoardi e il nuovo progetto che la Rai le ha riservato. È tutto pronto e presto la vedremo in un nuovo programma dell’emittente statale. Ecco quando e dove rivedremo il sorriso della conduttrice in tv.

È una delle conduttrici più chiacchierate del momento, stiamo parlando di Elisa Isoardi, il cui ritorno a Linea Verde Life, insieme alla collega Monica Caradonna l’ha fatta “tornare in pista”, dopo un periodo di inattività forzata.

In Rai hanno riapprezzato nuovamente le doti della conduttrice la quale è tornata più carica di sempre e i fan hanno ripreso a seguirla sul piccolo schermo oltre che su quello degli smartphone visto che Isoardi è sempre stata molto attiva sui social soprattutto quando “era disoccupata”.

Adesso però le cose potrebbero cambiare per la bella Elisa, la quale a breve terminerà la sua esperienza con il suo show di punta per la pausa estiva. In molti si chiedono dunque, che cosa succederà dopo l’estate? Ecco quali sarebbero i piani di mamma Rai per lei.

Elisa Isoardi e il nuovo progetto per lei

Elisa Isoardi in attesa che il nuovo progetto che la Rai ha in mente per lei prenda forma, tra una puntata e l’altra del suo programma del sabato, si gode ogni volta che può, un ritorno a casa dalla famiglia, come mostra sul suo profilo di Instagram.

Oltre a riabbracciare la sua famiglia, torna dal suo amico di avventure, il piccolo Zenith, il quale è stato affidato alle cure della mamma ogni volta che Elisa deve partire per lavoro. I due sono inseparabili come ha rivelato la stessa conduttrice in più di un’occasione, ma oltre a questo, della sua vita privata non vuole più parlare sui social, come ha dichiarato, in quanto è molto gelosa della sua privacy.

Elisa Isoardi ha detto no al pomeriggio di Rai2. Le era stato offerto un factual nella fascia delle 17, collocazione troppo rischiosa: “Elisa avrà uno spazio di tutto rispetto e sulla rete ammiraglia a partire dal prossimo autunno. I lavori sono in corso”. (Dandolo su Oggi) — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 16, 2024

Un nuovo programma?

Giuseppe Candela, con un tweet, ha riportato le parole rivelate da Alberto Dandolo, in merito al futuro lavorativo di Elisa Isaordi: “Elisa avrà uno spazio di tutto rispetto e sulla rete ammiraglia a partire dal prossimo autunno. I lavori sono in corso”. Inoltre come scrive il giornalista: “Elisa Isoardi ha detto no al pomeriggio di Rai2. Le era stato offerto un factual nella fascia delle 17, collocazione troppo rischiosa”.

Bisognerà quindi attendere ulteriormente per capire se questa voce sarà o meno confermata. Quel che è certo è che il 2024 sarà l’anno del ritorno di Elisa, in quale show ancora non si sa. Pare quindi che la conduttrice lascerà Linea Verde Life la prossima edizione e da quello che si legge in rete, potrebbe approdare addirittura alla conduzione di uno show salutare. Che dire, non ci resta che attendere conferme ufficiali in merito.