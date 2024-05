Francesca Chillemi ai ferri corti con Can Yaman: l’attore vuota il sacco pubblicamente

Da settimane girano voci su di un presunto litigio avvenuto tra Francesca Chillemi e Can Yaman, a rispondere a questi rumors ci ha pensato l’attore turco, il quale ha spiegato tutto con un video social.

Francesca Chillemi e Can Yaman sono due attori molti rinomati, soprattutto in questi ultimi anni, grazie alla fiction Mediaset, Viola come il mare, arrivata alla seconda stagione. La complicità lavorativa tra i due è innegabile, tant’è che i fan stravedono per i loro personaggi.

Li abbiamo visti in diverse interviste e in molte occasioni i due si sono punzecchiati, in quella maniera comica e allusiva che fa impazzire i telespettatori, i quali sperano sempre di vederli assieme come i loro personaggi della fiction, anche se sappiamo benissimo quanto la vita reale è ben diversa dalla realtà televisiva.

Francesca ha una sua vita privata così come Can, motivo per cui i due sono sempre stati molto amici. Ultimamente girano indiscrezioni che vedrebbero i due attori ai ferri corti per un presunto litigio avvenuto sul set. A far sapere come stanno le cose ci ha pensato lo stesso attore turco sui social.

Francesca Chillemi e Can Yaman ai ferri corti?

Perché i fan sono giunti a questa considerazione? Facciamo un passo indietro, Can Yaman qualche settimana fa nella sua ospitata a Verissimo aveva rivelato che se trovasse una donna come Francesca Chillemi potrebbe pensare a farsi una famiglia. In seguito, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, l’attrice di Viola come il mare ha risposto a questa dichiarazione in questo modo: “Non sono io che l’ha stregato, ma Viola. Lo ha conquistato la parte empatica di Viola, la sua capacità di tirar fuori il meglio delle persone con cui entra in contatto…”.

Per tutta risposta, il Demir della fiction ha risposto: “Non è vero, non sono stato stregato da nessuna delle due. Anzi, forse il contrario…”. In seguito, Deianira Marzano ha pubblicato una storia su IG, dove un testimone anonimo ha rivelato che tra i due attori ci sarebbero stati degli attriti sul set, teoria avvalorata anche dal fatto che i due hanno smesso di seguirsi sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Un video social eloquente

Dopo questi aneddoti, sono in molti che si stanno chiedendo in rete cosa stia succedendo tra Can Yaman e Francesca Chillemi. In realtà, durante le loro apparizioni pubbliche i due attori si mostrano sempre molto amichevoli quindi non si sa come stiano realmente le cose tra i due.

Ovvio che quel video social pubblicato da Yaman ha fatto venire ancora più dubbi. In pratica, il futuro Sandokan, ha pubblicato una scena del bacio di Viola e Francesco, visto in puntata di questa seconda stagione di Viola come il mare. A corredo di questa sequenza ha scritto: “Auguro un bacio così a chi sogna insieme a me e mi rimane fedele nel percorso…”.Questo messaggio criptico ha diviso l’opinione pubblica, in quanto c’è chi sostiene che Yaman ha voluto spegnere i rumors su di un possibile loro litigio e altri invece che pensano che l’attore turco abbia voluto dare una stoccata alla collega italiana. Voi cosa ne pensate di tutta questa storia?