Maurizio Costanzo: chi c’è dopo di lui nella vita di Maria | Nessuno se lo aspettava

È passato un anno dalla morte di Maurizio Costanzo e i fan in rete si sono chiesti chi c’è adesso nel cuore di Maria De Filippi. La rivelazione vi lascerà senza parole, ecco cos’è emerso.

L’amore da favola vissuto tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi in pochi possono dire di averlo vissuto, in quanto sono quegli amori di altri tempi, fatti da galanteria, rispetto reciproco e romanticismo. Entrambi avevano il loro posto nel mondo lavorativo e in famiglia, nessuno cercava di competere con l’altro, il rispetto era la loro parola d’ordine.

Anche Maria e Maurizio hanno avuto i loro alti e bassi come tutti, ma il loro amore ha superato le prove del tempo, restando forte per quasi 30 anni, separati soltanto dalla morte di lui. Insieme, oltre ad aver dato un’impronta indelebile nel mondo lavorativo, Maria è riuscita a creare un legame forte anche nella loro grande famiglia allargata, fatta dal figlio della coppia e dai suoi fratellastri, avuti da Costanzo con la sua ex moglie. Infatti, durante il funerale di Maurizio, erano tutti insieme a piangere l’amato conduttore.

Ad un anno dalla morte di suo marito, sono in molti che si chiedono chi ci sia adesso nella vita di Maria De Filippi, la quale dopo un momento di sconforto, è riuscita a tornare nel mondo lavorativo, carica come sempre.

Chi c’è adesso nella vita di Maria De Filippi?

Maria De Filippi, sta arrivando agli ultimi set dei suoi vari programmi prima della pausa estiva, super meritata. I numeri lo confermano, anche quest’anno Queen Mary è stata la regina del palinsesto Mediaset, portando share e picchi di ascolto impressionanti.

Uomini e Donne è arrivata al termine delle registrazioni e a breve vedremo anche l’ultima puntata, così come Amici, finito da pochi giorni, decretando la vittoria di Sarah per questa edizione del talent. Da settembre se non cambia nulla, la ritroveremo con tutti i suoi vari programmi di punta, non è ancora chiaro chi resterà e chi no dei vari personaggi che lavorano con lei, di indiscrezioni ce ne sono moltissime in queste ore, ma è meglio attendere conferme ufficiali, senza seminare il panico in rete.

Maria ha le idee chiare

Maria De Filippi sa benissimo cosa vuole dalla vita, nel lavoro come sempre dà il 100% e i risultati si vedono. Per quanto riguarda il lato sentimentale, molti si chiedono se ci sia qualcuno nella sua vita, ma da quello che si è potuto apprendere, Maria ad oggi è single.

L’amore che ha provato con Maurizio Costanzo non è sicuramente facile da rimpiazzare, ovviamente non ci sarebbe nulla di male se Maria trovasse qualcun’altro, voltando così pagina, ma nessuno si stupisce se passeranno anni (o magari mai), prima di rivedere la conduttrice con qualcun’altro. Sono quelle coppie epiche, come Raimondo e Sandra che avevano trovato la loro metà della mela, sarà difficile trovare altri come loro. Per il momento la De Filippi, vive la sua vita insieme al figlio e ai suoi amici pelosi, per i quali stravede e al suo lavoro che tanto l’appaga.