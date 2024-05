Myrta Merlino, arrivata la sua sentenza: “Deve tornare Barbara” | Purtroppo per lei non c’è speranza

Per Myrta Merlino, il percorso in Mediaset si è concluso definitivamente. Il ritorno di fiamma è molto vicino.

Myrta Merlino è la attuale conduttrice di Pomeriggio Cinque, la trasmissione televisiva in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi. In passato e per lungo tempo, questo format era gestito dalla notissima Barbara D’Urso. Tuttavia, con la morte di Silvio Berlusconi, questo non è più stato possibile.

Pier Silvio, nonché amministratore delegato della rete e dell’azienda, ha posto un volto noto del giornalismo professionale della televisione al fine di rendere più serio il programma in questione. Perciò ha inserito Myrta Merlino, precedentemente nota per essere autrice e conduttrice di L’aria che tira.

Questo programma è stato il suo bambino durante tutto il periodo della pandemia, poiché offriva contenuti informativi per tutti coloro che, impossibilitati dal lockdown, si trovavano a casa senza poter lavorare. Gli approfondimenti erano graditi e hanno accresciuto il successo della giornalista.

Tuttavia, nel momento in cui è stata annunciata la nuova disposizione dei vertici Mediaset, il tribunale del popolo si è da subito detto contrario. Sin da subito, il ruolo di Myrta è stato messo sotto torchio, così come il suo operato. Adesso, sembrerebbe che per lei sia arrivato lo stop decisivo.

Il cambiamento a Pomeriggio Cinque

Una nuova disposizione è stata fornita adesso per il programma di intrattenimento pomeridiano di Pomeriggio Cinque. Questa nuova direttiva non prevede più Myrta Merlino all’interno del cast di conduzione del format. A gran voce, infatti, è stata nominata nuovamente Barbara D’Urso.

È successo tramite un commento di risposta al post che annunciava la notizia in forma ufficiale: “Basta, deve tornare Barbara a Pomeriggio Cinque”. Nonostante la pioggia di critiche, i fan non sono stati ascoltati, poiché al posto di Merlino, verrà inserita Simona Branchetti.

La fine di Myrta Merlino

Tra i commenti irati dei detrattori di Myrta Merlino, sono emersi anche quelli dispiaciuti del suo abbandono. Tra questi, è emersa la necessità di scoprire a che cosa sarà adesso destinata la loro beniamina, di cui nutrono profondo rispetto e stima professionale.

La risposta è giunta subito. Myrta Merlino resterà in Mediaset, ma condurrà un altro programma, il cui titolo è ancora ignoto. Ciò che si sa è che si tratterà di un talk show, in onda su Rete 4. Nonostante le apparenze, questa decisione potrebbe essere un passo in avanti a livello lavorativo per lei, poiché il programma verrà trasmesso in prima serata.