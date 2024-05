Stefano De Martino, lo spintone ad Amadeus è terribile: gli ha fatto davvero molto male

Stefano De Martino potrebbe davvero aver superato il limite questa volta: la notizia è un fulmine a ciel sereno per tutti.

Stefano De Martino è un conduttore di origine napoletana che ha fatto un percorso di affermazione di sé a livello artistico davvero importante. Ha iniziato dal basso, fatto che ha commosso la sua schiera di fan più storici. In molti potrebbero ricordarsi di lui all’epoca della partecipazione ad Amici, in qualità di ballerino.

Da quel momento in poi, ne sono successe di ogni per la carriera di Stefano. Talvolta, il suo percorso artistico è stato influenzato dalle dicerie provenienti dal mondo del gossip, tant’è vero che lui è stato con la nota modella e presentatrice Belen Rodriguez.

Famiglia e figli a parte, De Martino ha saputo trarre giovamento dalla sua situazione per portare avanti dei progetti a lungo termine. Ha infatti preso in mano la conduzione di diversi prodotti di intrattenimento televisivo, come ad esempio Made in Sud.

Questo format è stato reputato vincente, benché in molti vi si fossero accaniti contro. Il napoletano ha scalzato molti altri colleghi in fatto di share, finché non gli è stato affidato un programma dietro l’altro. Adesso, la fama di Stefano De Martino in ambito televisivo è nota ai più.

Lo spintone ad Amadeus

Nonostante il suo encomiabile successo, Stefano De Martino non è dispensato dalle brutte figure. Una delle più recenti è stata proprio da Belve, programma condotto da Francesca Fagnani su Rai Due. Lì, ha raccontato, di sua spontanea volontà, di aver tradito Belen.

Le brutte cose di De Martino però non sono solo queste. A quanto pare, avrebbe dato uno spintone ad Amadeus. Nessuno si sarebbe aspettato una cosa del genere, eppure è successa. Tutto è avvenuto improvvisamente e solo per una questione di contratto con mamma Rai.

La verità che fa male

A quanto pare, Stefano De Martino potrebbe diventare permanente in Rai. Attualmente conduce un programma chiamato “Stasera tutto è possibile”. La notizia che ha sconvolto tutti, però, è relativa al suo possibile successivo ingaggio. Questo è ciò che potrebbe ferire Amadeus.

A Stefano De Martino potrebbe essere affidata la conduzione di due programmi gestiti attualmente dal re di Sanremo: Affari tuoi e I soliti ignoti. Come la prenderanno i fan sfegatati di Ama? Al momento, non è dato sapere che cosa accadrà.