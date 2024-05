Uomini e Donne verso il grande finale: quando va in onda l’ultima puntata 2024

Ecco quando andrà in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne di questa stagione, arrivando così al gran finale che svelerà diversi altarini delle varie coppie attualmente in lizza.

Un’altra stagione di Uomini e Donne come sempre sta per giungere al termine, il gran finale è stato già registrato e si prospetta una conclusione con il botto per i vari protagonisti dei vari troni. Maria De Filippi come sempre è stata una padrona di casa con i fiocchi, ha saputo mettere in riga chi sconfinava con il proprio atteggiamento e ha regalato uno show adatto a tutti, proprio per la fascia oraria in cui viene trasmesso.

Ci sono stati moltissimi colpi di scena in questa edizione e ancora ce ne saranno prima della fine dello show di questa edizione. Non si sa ancora chi sarà confermato e chi meno per il grande rientro dopo le vacanze estive e come succede ogni anno, i telespettatori temono di dover dire addio a qualche volto storico.

Per il momento non c’è dato sapere quali saranno i piani di Queen Mary anche se di indiscrezioni attualmente ne stanno girando moltissime. Ad ogni modo, per ora, salvo imprevisti, possiamo dirvi soltanto, in maniera ufficiale, quando sarà trasmessa l’ultima puntata del dating.

Quando sarà trasmessa l’ultima puntata di Uomini e Donne?

In merito proprio a Uomini e Donne e al discorso dei colpi di scena di cui vi parlavamo prima, qualche giorno fa abbiamo assistito ad un evento shock. È difficile fare arrabbiare Maria De Filippi, lei dalle scale l’abbiamo sempre vista pacata, dire sempre la parola giusta per sbrogliare il diverbio, insomma una mamma per tanti presenti.

Eppure come ogni donna buona, quando perdono la pazienza però, sconvolgono talmente tanto i presenti che con due parole li rimettono in riga. Ed è successo proprio questo con Fabio, il quale si è rivolto in modo brusco verso Alessia, urlandole contro: “Ma tu chi sei? Tu chi sei? Che vuoi?”. Ed è in questo momento che Queen Mary è scattata: “Lei si chiama Alessia e tu Fabio, tu che ca**o vuoi? Ma puoi rivolgerti così? Chi sei tu per rivolgerti così? Puoi parlare normale senza alzare la voce. Non alzare la voce, perché sono capace anche io di alzarla”. Il cavaliere non ha potuto fare altro che chiedere scusa ai presenti, padrona di casa inclusa e abbassare i toni.

Party di fine stagione

Con un video social che è diventato virale nel giro di poco, lo staff di Uomini e Donne, per festeggiare la messa in onda dell’ultima puntata, ha celebrato l’evento con uno scoppiettante party, nel quale l’umore era alle stelle. Se non ci saranno modifiche dell’ultima ora quindi, la puntata finale verrà trasmessa venerdì 24 maggio.

Di colpi di scena ce ne saranno molti, preparatevi! Dalle indiscrezioni emerse finora ci saranno coppie che spiccheranno il volo, altre che termineranno con il cuore spezzato e molti che probabilmente li rivedremo durante la prossima stagione. Come sempre Maria non delude!