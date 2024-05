Milly Carlucci senza parole: tradita proprio da lui | È appena successo

Milly Carlucci e quel botta e risposta avuto proprio con lui, i fan sono rimasti senza parole anche perché non si sa come finirà questa storia. Come sempre l’opinione pubblica si è divisa e ognuno si è schierato con il proprio beniamino.

Milly Carlucci non ha bisogno di presentazioni, in quanto le sue abilità di conduttrice e di personaggio dello spettacolo le conoscono tutte. È la classica persona che si trova sempre nel posto giusto al momento giusto, ha lavorato parecchio da quando è approdata in tv agli esordi e adesso è diventata una presentatrice di punta della Rai.

Nel corso della sua carriera ha sempre condotto diversi programmi di genere diverso, però sicuramente i suoi fan, quando pensano a lei, pensano a Ballando con le stelle, uno degli show cardine dell’emittente pubblica, anche perché con lei, lo share è assicurato.

Eppure, come succede in tutte le cose, le sue idee sono state contestate da un altro personaggio famosissimo, la cui classe e stile sono rinomati da sempre. I due hanno avuto una sorta di botta e risposta a distanza, non si sa quindi come replicherà la conduttrice.

Milly Carlucci e il battibecco proprio con lui

Aprendo una parentesi su Ballando con le stelle, visto che questa indiscrezione sta facendo il giro dei tabloid, non potevamo non comunicarvela. Pare proprio, secondo le parole di Davide Maggio notizia poi ripresa anche da Dagospia, che Belen Rodriguez, ad un passo dall’entrare ufficialmente nel cast dello show della Rai, abbia fatto dietrofront, non si sa ancora per quale motivo.

Se la notizia fosse confermata quindi, Milly si sarebbe ritrovata con “un pugno di mosche”, dopo il rifiuto anche di Nina Moric, a partecipare allo show. Pare che tra i possibili candidati in lizza ci potrebbe essere anche Melissa Satta, reduce dalla fine della storia con Mattero Berettini, attualmente impegnato, pare, con una nuova fiamma. Ovviamente tutti questi possiamo definirli per il momento come “spetteguless“, quindi prendeteli con le pinze e attendiamo notizie ufficiali dalla stessa conduttrice.

Milly Carlucci e le regole non approvate da tutti

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo che riprende comunque le sorti della prossima edizione di Ballando con le stelle. In pratica, una delle regole ferree decise da Milly Carlucci per il suo show, è quella di non accettare concorrenti che hanno partecipato ai reality. Ovviamente questa notizia ha fatto scattare molti vip, uno tra tutti Jonathan Kashanian, il quale ha dichiarato a TvBlog: “Mi spiace che lo dica una delle donne che stimo di più nel mondo dello spettacolo. Una frase discriminatoria, che ha pronunciato mille volte…”.

Jonathan infatti partecipò in passato al Grande Fratello, dove rispettò quel suo mitico motto parodiato un pò ovunque in quegli anni: “Io sono entrato chic ed esco chic” e in effetti andò proprio così, in quanto il suo stile e il suo gusto per la moda sono impareggiabili. Ad ogni modo, Kashanian avrebbe tanto voluto partecipare a ballando, motivo per cui non nasconde il suo disappunto: “Sentirmi escluso da un contesto – in questo caso una prima serata di Rai1 – da una conduttrice così navigata e, mi aspetterei, aperta di mente come Milly Carlucci mi dispiace. È un atteggiamento discriminatorio”. Chissà cosa risponderà Milly a tutto questo? D’altronde come si dice: “casa sua, regole sue”.