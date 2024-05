Lorenzo Biagiarelli silurato dalla tv: “È stata la svolta” | Adesso è ufficiale

Lorenzo Biagiarelli dopo l’addio (per il momento) dal mondo televisivo, ha optato per una svolta nel suo percorso lavorativo, ha trovato il suo nuovo equilibrio dopo le sue rivelazioni.

E’ il noto food blogger, scrittore e personaggio televisivo, stiamo parlando di Lorenzo Biagiarelli, conosciuto anche per essere il compagno della giornalista Selvaggia Lucarelli. Diciamo che lui i suoi fan li ha sempre presi “per la gola”, con quelle ricette gustose e quello stile tutto suo che porta avanti da diverso tempo, mostrando ai fan la preparazione di diversi piatti vegani.

Adesso, a prescindere dal tipo di alimentazione che seguite, ognuno è libero di mangiare quello che vuole è quando uno impone all’altro il suo stile di vita che non va bene. Ma se liberamente volete provare ad assaggiare nuovi piatti non c’è nulla di male, anzi tutto il contrario.

Chiusa la parentesi, tornando a Lorenzo, dopo i vari fatti successi in questi mesi di cui non stiamo a rivangare soprattutto per rispetto dei protagonisti della vicenda, il food blogger ha deciso di allontanarsi (per il momento) dal mondo della televisione, optando per una svolta che gli ha cambiato la vita.

Lorenzo Biagiarelli e la svolta

Lorenzo Biagiarelli, dopo un periodo di silenzio stampa, è tornato già da diverso tempo a mostrarsi sui social, nella sua passione principale, cioè la cucina. Selvaggia Lucarelli ha così mostrato con orgoglio il suo compagno mentre preparava un pasto delizioso, gli hamburger vegani, fatti a suo gusto, mischiando tanti ingredienti dall’aria prelibata. Come si è visto dalla storia social della giornalista, i piatti erano rigorosamente tre, quindi si deduce che oltre a loro due, fosse presente anche Leon.

Il figlio di Selvaggia, diventato ormai maggiorenne, è molto legato alla mamma e al suo compagno e insieme condividono molte passioni. Per qualche settimana il rapporto con mamma Selvaggia si era un pò incrinato, dopo che la storia tra il giovane e il suo primo amore, Chiara, era giunta al termine. Ecco che cosa aveva rivelato la Lucarelli: “ormai si può dire: ho pianto per una settimana. A un certo punto non ho più capito chi avesse lasciato chi, nel dubbio non ho parlato con Leon per un mese…”.

L’addio dal mondo della televisione

Lorenzo Biagiarelli non ha le idee chiare soltanto in famiglia, ma anche nel mondo lavorativo. Dopo il suo addio, temporaneo o meno non si sa, dal mondo televisivo, il food blogger ha deciso di lanciarsi nella sua nuova veste di scrittore. In giro per l’Italia, sta pubblicizzando il suo libro, Ho mangiato troppa Carne, il quale sta raccogliendo un vasto consenso.

Di recente approdato anche al Salone del Libro di Torino, Biagiarelli ha spiegato: “Avere un gatto è stato un punto di svolta, ecco perché ho smesso di mangiare carne…”, rivelando quindi il motivo che l’ha portato a diventare vegano convinto.