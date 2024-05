Noemi Bocchi: l’addio è vicino | Non ce l’hanno fatta

Noemi Bocchi sarebbe pronta a dire addio a tutto e iniziare una nuova vita, entrambi non ce l’hanno fatta a restarle fedele e sono pronti a nuovi orizzonti. Ecco che cosa sta succedendo che ha fatto movimentare la rete.

È la nuova compagna di Francesco Totti, stiamo parlando di Noemi Bocchi, la cui bellezza sta facendo innamorare moltissimi fan. Diciamo che la sua relazione con l’ex calciatore ha diviso l’opinione pubblica, per tutto quello che è successo tra lui e Ilary Blasi.

Ad ogni modo, entrambi gli ex coniugi hanno voltato pagina, Francesco con Noemi e Ilary con Bastian Muller, i cui rispettivi compagni sono già stati presentati alle rispettive famiglie di appartenenza e anche i loro figli pare abbiano accettato di buon grado questa grande famiglia allargata.

A prescindere dal fatto che tra Totti e la Blasi i rapporti sono abbastanza ai “ferri corti”, si spera dunque che prima o dopo, possano trovare quell’equilibrio che molte coppie che hanno divorziato prima di loro, col tempo hanno raggiunto. Questa è la speranza dei follower, anche se dopo quella voce di addio imminente, le cose potrebbero cambiare.

Noemi Bocchi e l’addio imminente

A prescindere dalla procedura di divorzio ancora in corso, tra Noemi Bocchi e Francesco Totti pare che le cose vadano alla grande. Da qualche tempo si vocifera non solo che i due presto potrebbero convolare a nozze ma che nell’aria ci sia anche l’idea di avere presto un bambino tutto loro. Ovviamente questi sono solo rumors, ma sicuramente per loro sarebbe l’inizio di una nuova vita.

Inoltre, soprattutto Isobel e Sofia, rispettivamente la terzogenita di Francesco e la primogenita di Noemi sono molto legate, sarà sicuramente un modo per legare i loro figli ancora di più, con un nuovo membro della famiglia. Ma se tra loro quindi le cose vanno alla grande, a chi è che Noemi potrebbe presto dire addio?

Nuova location per Noemi e Francesco?

Di recente Noemi Bocchi e Francesco Totti hanno fatto un viaggio, vis-à-vis, in Australia e in Cina, dove la coppia si è divertita molto a esplorare tutte le meraviglie dei due grandi Stati. Oltre ad essere stata una vacanza di piacere, sappiamo che “Er Pupone” in queste location c’è andato anche per delle questioni lavorative. Come rivela il settimanale Chi: “A Sydney Totti ha avuto una riunione con il partner della Camera di commercio italiano e nella sua agenda potrebbe aggiungersi anche l’incontro con l’allenatore della nazionale australiana…”.

Secondo la rivista dunque, Totti e la Bocchi potrebbero presto decidere di dire addio all’Italia e trasferirsi dall’altra parte del mondo, per iniziare un nuovo capitolo della loro vita. Questi sono solo rumors, di certo non c’è nulla. Ma se fosse vero, quale sarebbe la vostra reazione a questa notizia?