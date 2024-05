Ilary Blasi senza parole: costretta a fermare il figlio fuori da casa | Tutti nel panico

Ilary Blasi ha fermato suo figlio fuori di casa, mentre erano in giardino. I fan si sono preoccupati dopo aver visto quel video, in quanto le cose sarebbero potute finire in maniera molto diversa.

Sicuramente per Ilary Blasi questi ultimi mesi, da quando si è separata da Francesco Totti le saranno sembrati molto intensi. Tra la separazione burrascosa, il docufilm Netflix, Unica, il suo libro, le rivelazioni “dell’uomo del caffè”, per non parlare di quelle del suo ex marito, insomma non sarà stato facile per nessuno in quella famiglia.

A prescindere da tutto, Ilary e Francesco, oltre ad essersi rifatti una vita, lei con Bastian e lui con Noemi, per quanto sono distanti, come non mai prima, per i loro figli, saranno sempre presenti. Sono infatti degli ottimi genitori i due ex coniugi, che stanno cercando di trovare il loro equilibrio in questa grande famiglia allargata.

Ed è proprio in merito a questa unione che lega i genitori con i figli che ci riferiamo oggi. Dopo quel video i fan sono rimasti scioccati, dopo che Ilary è stata costretta a fermare suo figlio fuori casa, mentre erano in giardino. Ecco a che cosa ci riferiamo.

Ilary Blasi ferma suo figlio fuori di casa

A dimostrazione del fatto di quanto il legame tra Ilary Blasi e i suoi figli non sia cambiato, a prescindere da tutto quello che è successo con Francesco Totti, in occasione della prima festa di compleanno di Chanel, l’organizzazione della mamma è stata un successone. Diciamo prima, in quanto è palese intuire come, quel primo party la giovane Totti l’ha festeggiato con la mamma, i fratelli, gli amici e i parenti, mentre ce ne sarà sicuramente anche un secondo organizzato dal papà.

Per quella festa, Ilary ha pensato proprio a tutto, organizzando una cena a tema, dando alla giovane un momento speciale. Già dal mattino, Chanel aveva ricevuto sui social, gli auguri speciali da parte dei suoi genitori, i quali, dalle parole che le hanno dedicato, è facile intuire quanto adorino la loro secondogenita.

Ilary e Cristian

Ma Ilary Blasi non si diverte soltanto con Chanel e con la più piccina di casa, Isabel, in quanto la conduttrice si è trasformata in una sorta di portiere, durante gli allenamenti del figlio Cristian, il quale è stato fermato dalla mamma fuori di casa. Infatti, il suo primogenito, sempre più somigliante a papà Francesco anche per la bravura con il pallone, ha calciato una punizione verso Ilary, la quale, con un movimento perfetto del piede, l’ha calciato senza troppi problemi.

In molti sui social hanno gridato alla pericolosità dell’azione, ma in realtà, dopo anni a fianco di un calciatore, la Blasi ha dimostrato, quanto anche lei avrebbe potuto tranquillamente giocare nella Serie A della Roma. Voi che dite?