Beatrice Luzzi subisce la corte spietata proprio da lui: cosa sta succedendo tra loro

Beatrice Luzzi e quella corte spietata ricevuta proprio da lui. In realtà per quello che si era creato tra di loro, durante la sua partecipazione al Grande Fratello, tutto ci saremmo aspettati tranne questo epilogo.

È stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello, da poco conclusa. Stiamo parlando di lei, della “rossa” più amata d’Italia, Beatrice Luzzi, il cui secondo posto non è andato giù a molti fan, i quali continuano a sostenere che il reality l’abbia vinto lei.

Beatrice, si è trovata spesso a dover sostenere diverse situazioni difficili sia con gli inquilini sia con Signorini and company. Probabilmente questa edizione del GF, se la ricorderanno tutti, per quei pesanti litigi avvenuti tra le mura di Casa, per non parlare del fatto che quest’anno è stata l’ultima volta che i concorrenti hanno dormito tra quelle mura storiche. Dalla prossima edizione infatti, il reality sarà dislocato presso una nuova location.

A parte questo, la Luzzi, non ha fatto in tempo ad uscire fuori dai radar delle telecamere che è di nuovo sotto i riflettori per quella corte spietata che gli sta facendo proprio lui. Non era scontato che si sarebbe fatto vivo con l’ex attrice di Vivere.

Beatrice Luzzi e la corte spietata

Nonostante il Grande Fratello sia finito da un pò, nonostante Beatrice Luzzi, dopo essersi aggiudicata la medaglia d’argento, sia tornata alla sua vita di mamma, di lei ancora se ne parla. Decisamente la sua presenza è stata determinante per tenere alto l’interesse del pubblico, il quale ci ha impiegato un pò ad appassionarsi a questa nuova edizione.

Ad ogni modo, a parlare di lei, questa volta ci ha pensato Marco Maddaloni, il quale ha parlato della reazione diversa che hanno avuto al lutto. Ecco che cosa ha rivelato il judoka: “Lei è stata la mattatrice dall’inizio fino alla fine. Un personaggio, per quanto riguarda il reality. Sempre in prima linea ha dovuto affrontare anche lei un lutto…” e ancora: “Lei è entrata in casa di nuovo ma ognuno affronta il lutto in maniera personale”, infatti, Beatrice è rientrata, mentre Marco ha abbandonato il gioco.

Grandi notizie per i fan

Secondo le indiscrezioni riportate da Amedeo Venza, pare che Beatrice Luzzi stia “subendo” una corte spietata, lavorativamente parlando, proprio da Alfonso Signorini, il quale la vorrebbe al suo fianco durante la prossima edizione del Grande Fratello. C’è chi vocifera che “la rossa”, possa diventare opinionista a fianco di Cesara, qualora venisse nuovamente confermata.

Per il momento questo è soltanto un rumors, in quanto la Luzzi non ha rilasciato nessuna informazione in merito. Si sa soltanto che l’attrice ha ricevuto molte proposte lavorative dopo la fine della sua esperienza all’interno della Casa più spiata di sempre e che attualmente le starebbe vagliando tutte, godendosi nel mentre i suoi figli.