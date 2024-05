Luca Laurenti sconvolto: la moglie svela tutto | Impossibile crederci

La moglie di Luca Laurenti svela tutto ed è “sconvolta” perché non pensava proprio che questo potesse succedere a lei, in quanto non sempre le cose sono “rose e fiori” come ci fanno vedere le favole storiche.

Luca Laurenti è il noto conduttore, cantante e personaggio televisivo che da decenni tiene alto l’umore del pubblico, insieme al suo collega, “spalla” e caro amico, Paolo Bonolis. I due sono un’accoppiata vincente, diciamo che sono gli Stanlio e Olio dei giorni nostri, per capirci.

Lavorativamente parlando, Luca vanta un lungo curriculum, fatto di vari programmi di intrattenimento, quasi sempre a fianco di Bonolis. Si diletta in tutto quello che gli viene richiesto con il medesimo impegno e simpatia, che sia travestirsi da qualche personaggio o cantare (che lo fa divinamente) o condurre.

Se di Luca per quanto concerne la sfera lavorativa, praticamente sappiamo tutto, in quanto basta fare una ricerca online per trovare tutti i lavori a cui ha preso parte, per quanto riguarda la sua vita privata invece, brancoliamo di più nel buio, in quanto il conduttore è molto riservato. Per questo ha lasciato tutti senza parole, la rivelazione fatta da sua moglie.

La rivelazione fatta dalla moglie di Luca Laurenti

Restando in tema della vita lavorativa di Luca Laurenti, volevamo informarvi che a breve inizieranno i casting per partecipare ad uno dei game show più amati di sempre, cioè Avanti un altro, dove ogni concorrente dovrà superare quiz e rispondere correttamente a domande di cultura generale, fino all’ultima manche dove invece la risposta dovrà essere quella sbagliata. I provini inizieranno il 27 maggio a Cosenza, ricordiamo che soltanto i maggiorenni potranno accedere.

Ancora per un’altra edizione, Avanti un altro tornerà regolarmente sui canali Mediaset, quello che succederà in seguito è ancora avvolto nel mistero, visto che Paolo ha dichiarato più volte di volersi prendere una pausa dalle scene. Ad ogni modo, ancora per un anno, i telespettatori potranno godere della simpatia di quei due burloni di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Luca e Raffaella e il mito di Platone

Luca Laurenti non potrebbe essere più che soddisfatto in quanto ha un lavoro che ama, degli amici che gli vogliono bene e una famiglia per la quale stravede. A tal proposito, sua moglie, Raffaella Ferrari, di professione avvocato, con la quale è convolato a nozze nel 1994, ha rivelato: “siamo le due metà della mela”, citando il mito di Platone. La donna è rimasta quasi “sconvolta”, ovviamente in senso positivo, in quanto, a questo mondo, non è facile trovare la propria anima gemella, invece loro due ce l’hanno fatta e insieme sono diventati genitori felici di Andrea, nel 1997.

A metterci lo zampino per farli conoscere è stato lo stesso Bonolis, il quale non ha fatto soltanto da Cupido, ma ha fatto molto di più, ha praticamente permesso la guarigione del suo collega: “È stato Bonolis a presentarmi Raffaella Ferrari, la donna della mia vita…Con Raffaella me ‘so risolto. Mi ha fatto uscire da ‘na mezza depressione, mi ha dato l’equilibrio. Lei è l’elemento quadrato, terreno della coppia…”. Che dire, sono una coppia molto affiatata, voi che dite?