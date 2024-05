Mercedesz Henger sparita nel nulla: cosa fa oggi per campare | Impossibile da credere

Vi siete mai chiesti che cosa faccia oggi Mercedesz Henger? La figlia di Eva, dopo averla vista all’Isola dei famosi nel 2022 è sparita dai radar. Sveliamo quindi qual è la nuova vita della giovane modella.

Il suo cognome è molto conosciuto nel panorama dello spettacolo, in quanto dopo aver pronunciato Henger, prima di Mercedesz, sicuramente alla mente viene subito la mamma Eva. Le due donne, entrambe bellissime e biondissime, sono molto affiatate e condividono spesso molti aneddoti delle loro vite insieme.

Le due avevano litigato per incomprensioni con l’ex fidanzato della figlia, ma adesso fortunatamente, l’equilibrio familiare è ritornato. Mamma e figlia le abbiamo viste insieme sfidare le avversità che Honduras può sottoporre i naufraghi, durante la loro permanenza all’Isola dei famosi.

Dopo quei momenti sotto i riflettori, Mercedesz è sparita dalle scene, se non per qualche ospitata, motivo per cui sono in molti che si chiedono che fine abbia fatto. Ha cambiato strada, inoltre è nuovamente felice a livello amoroso. Ecco che fine ha fatto.

Che fine ha fatto Mercedesz Henger?

Ricapitolando un attimo il percorso lavorativo di Mercedesz Henger per quanto riguarda il contesto del mondo dello spettacolo, la figlia di Eva si è fatta conoscere per il suo ruolo di attrice, di naufraga e infine di opinionista, spaziando da un salottino all’altro.

Per quanto riguarda il lato sentimentale invece, dopo aver passato un periodo turbolento, Mercedesz ha ritrovato la felicità con il suo nuovo compagno, l’imprenditore Nico D’Amore, per il quale ha speso soltanto belle parole: “La sua timidezza mi ha colpito subito, cosa che non avevo visto in un uomo da molto tempo. La sua bellezza non è passata inosservata…È un ragazzo d’oro, di un’educazione impeccabile e sa come farmi felice…”.

Il suo nuovo lavoro

Non abbiamo molte informazioni in merito a Mercedesz Henger, in quanto è una persona molto riservata, oltre alla sua nuova vita amorosa, sappiamo che per il momento, la figlia di Eva ha abbandonato la scena televisiva e si sta concentrando sul suo ruolo di modella e influencer sui social, per la quale ha raggiunto un vasto pubblico, classificandosi come un’icona di bellezza e di stile per i suoi follower.

Inoltre la Henger, ha fatto felice sua mamma per la ritrovata serenità familiare, la quale in una passata intervista aveva rivelato: “Il regalo più bello per il mio compleanno? L’armonia ritrovata con la mia primogenita Mercedesz. Era tanto che non festeggiavo insieme a tutti e tre i figli”. Cosa ne pensate della nuova vita della Henger?