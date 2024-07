Pamela Petrarolo racconta il suo dramma: la figlia fu operata d’urgenza per una malformazione cardiaca

La figlia di Pamela Petrarolo e quella malattia che ha colpito la sua bambina che le ha fatto conoscere il dramma e la paura. Ecco che cos’è successo quando fu operata d’urgenza per una malformazione congenita alla testa.

Pamela Petrarolo è stata una delle famose ragazze di Non è la Rai, la cui voce, bellezza e simpatia hanno stregato tutti in quegli anni. Proprio per questo motivo Gianni Boncompagni la volle con se in tutte le stagioni del fortunato show, per non parlare degli spin-off in veste di coreografa.

Da quel momento in poi, la Petrarolo fece un pò di tutto, dalla cantante all’opinionista, per non parlare della sua partecipazione ai reality, l’Isola dei famosi e La Fattoria. Di recente l’abbiamo rivista insieme a due sue ex colleghe, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi le quali hanno portato il singolo, Sola tu mi vuoi.

Nonostante la sua carriera le ha dato comunque molte soddisfazioni, nella sua vita privata ha passato dei momenti brutti alternati a quelli belli. Sveliamo che cos’è successo alla figlia la quale fu operata d’urgenza per una malformazione congenita alla testa.

Il dramma della figlia di Pamela Petrarolo

Come vi abbiamo illustrato, la carriera lavorativa di Pamela Petrarolo è proseguita più o meno in maniera costante nel mondo dello spettacolo che sia stata in televisione o sul palco poco importa, l’ex ragazza di Non è la Rai, ha mantenuto il suo obiettivo, anche se magari si sarebbe immaginata un impatto lavorativo diverso.

Ad ogni modo, oltre al lavoro, Pam è mamma di tre bambine, avute da due papà. Le sue due primogenite, Alice e Angelica, nate dal suo precedente matrimonio con Gianluca Pea, con il quale ha mantenuto un ottimo rapporto per il bene delle ragazze e infine della piccola Futura, nata dal suo attuale compagno Giovanni Benevento.

La malattia di Angelica

Pamela Petrarolo, l’ex ragazza di Non è la Rai, qualche tempo fa si è raccontata a cuore aperto, parlando un pò di tutto per quello che concerne la sua vita. Tra le varie rivelazioni, sicuramente quella che ha scosso maggiormente i fan è stato sapere che la figlia Angelica avrebbe potuto morire nel sonno per quella malformazione congenita alla testa.

“Il sesto senso materno mi ha fatto capire che c’era qualcosa che non andava e, da lì a poco, è stata operata d’urgenza…“, aveva rivelato la Petrarolo, la quale aveva passato veramente un momento difficile insieme all’ex marito. Fortunatamente, grazie all’istinto materno, la figlia è stata operata e tutto si è risolto, venendo descritto dai medici come un miracolo, in quanto le cose sarebbero potute andare diversamente.