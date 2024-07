Anna Tatangelo torna single e saluta Narducci: come stanno davvero le cose tra loro

Anna Tatangelo e Mattia Narducci si sono lasciati e lei torna single, lasciando tutti i fan della coppia senza parole. Ecco come sono andate le cose e cos’è successo tra i due.

Anna Tatangelo è una delle cantanti italiane più amate di sempre, in quanto insieme a lei è cresciuta una generazione, per non parlare di tutte le altre che appena sentono i suoi brani storici se ne innamorano immediatamente.

Come si fa infatti a non cantare a squarciagola, brani epici quali Ragazza di periferia, Essere una donna, La più bella, Il mio amico e così via? La sua discografia è molto lunga e completa, sfociata in quella attuale con brani che le hanno fatto raggiungere i piani alti della classifica.

Se da una parte Anna prosegue a testa alta nel suo obiettivo lavorativo, dall’altra sta subendo diversi colpi al cuore per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Sveliamo quindi che cos’è successo con Mattia Narducci.

Anna Tatangelo torna single

Anna Tatangelo e Mattia Narducci hanno fatto sognare i fan con la loro storia d’amore. Cantante lei, modello lui entrambi bellissimi, hanno dimostrato immediatamente di non badare a quella differenza di età, mostrando a tutti che l’amore era più forte di tutto.

Per diverso tempo quindi la bella Anna aveva ritrovato il sorriso dopo la fine della sua lunga ed epica storia d’amore con Gigi D’Alessio, papà del figlio Andrea e in seguito con Livio Cori. Adesso però le cose non tornano e i fan stanno reperendo tutti gli indizi possibili dai loro profili social.

Anna e Mattia: addio

Precisando che almeno per il momento, né Anna Tatangelo né Mattia Narducci hanno confermato o smentito nulla, come possiamo leggere su arabonormannaunesco.it, sembrerebbe proprio che la coppia sia scoppiata da diverse settimane ormai. Gli indizi di cui parlano i follower, riguardano l’assenza di entrambi nei profili dei loro partner e il fatto che non interagiscano più. Dopo averli visti alla Coachella insieme, di loro non se ne saputo più nulla.

Perfino a Disneyland, insieme ad Anna e Andrea, di lui non ce n’è più traccia, per questo i fan sono abbastanza sicuri che tra loro due sia ufficialmente finita. Infine, quelle storie della Tatangelo hanno forse dato conferma a questa tesi: “Si riparte da se stessi”, aveva scritto in una di queste. In attesa di conferme ufficiali, non ci resta quindi che aspettare una dichiarazione dei diretti interessati.