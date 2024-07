Alice Pavarotti: conosciamo meglio la figlia dell’indimenticabile tenore

Conosciamo meglio la figlia del grande tenore Luciano Pavarotti, il quale resterà per sempre nella storia della musica italiana e non solo. Stiamo parlando di Alice Pavarotti, ecco com’è oggi.

Luciano Pavarotti è talmente tanto una leggenda nel suo settore che non ci sono abbastanza parole per descriverlo come merita, in quanto il suo ricordo e il suo genio sono inequivocabili. Ancora oggi, Luciano viene ricordato come uno dei tenori più importanti della storia della musica italiana e mondiale.

La voce del tenore è ancora oggi inconfondibile e nella lirica è ancora quella più importante, quella che ha rilasciato un grande contributo con le sue esibizioni perfette. Pensare che Pavarotti avrebbe potuto intraprendere una carriera totalmente differente e il mondo non avrebbe mai beneficiato della sua presenza.

Fortunatamente il destino ci ha messo lo zampino anche se purtroppo nel 2007, all’età di 71 anni il mondo dovette dirgli addio, non riuscendo più a colmare quel vuoto lasciato dal grande artista. Oggi vogliamo ricordare sua figlia Alice, la cui grinta e forza d’animo sono identiche a quelle del papà.

Presentiamo la figlia di Luciano Pavarotti

Luciano Pavarotti ha presenziato a talmente tanti eventi e ha cantato a talmente tante opere che non basterebbe una pagina intera per descriverle tutte e alla fine sarebbe inutile in quanto quei momenti sono già impressi nella mente del suo grande e fedele pubblico.

In merito alla sua vita privata, Pavarotti si sposò due volte, la prima volta con Adua Veroni, dalla quale ebbe tre figlie, Lorenza, Cristina e Giuliana, la seconda volta invece con Nicoletta Mantovani, dalla quale ebbe due gemelli, Riccardo e Alice. Purtroppo il maschietto morì durante il parto, gettando i suoi genitori nel più totale sconforto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ali (@_alicepavarotti)

Chi è Alice Pavarotti?

Voi lo sapete chi è la figlia del grande tenore che resterà per sempre immortale nella storia della lirica internazionale, Alice Pavarotti? Come dicevamo, dopo la morte del fratello, ai suoi genitori portò tanta gioia, anche se purtroppo con il papà resterà insieme soltanto 4 anni prima della sua morte.

Nonostante tutto, la più giovane delle figlie di Luciano Pavarotti dimostra lo stesso pathos del padre, in quanto nel suo DNA scorrono tenacia e dedizione. Alice così come le altre sorellastre, ogni volta che possono rendono omaggio al padre organizzando e gestendo quegli eventi in suo onore. Inoltre la più piccola delle figlie, attualmente sta studiando per una carriera internazionale e nel mentre scrive per dei quotidiani locali.