Fiorello: come sta dopo la malattia e come si tiene controllato

In molti si sono chiesti come sta Fiorello dopo quella presunta malattia di cui spesso si parla. Quale sarà la verità in merito alle sue condizioni di salute? Oggi vogliamo fare finalmente chiarezza.

Fiorello è il re degli intrattenitori, in quanto sono decenni che con svariati programmi, fa compagnia a milioni di italiani i quali non aspettano altro di passare le giornate insieme a lui. Con il conduttore la risate è assicurata.

Fin dai tempi del “suo” Karaoke, i fan hanno imparato ad amarlo e fino a qualche mese fa, erano disposti a svegliarsi tutte le mattine ad un orario per alcuni discutibile, pur di seguire il suo Viva Rai 2. Purtroppo a Maggio Fiore ha detto addio al suo pubblico, in quanto il noto programma, almeno per il momento, non avrà una nuova edizione.

Ad ogni modo, i fan amano tutto di lui, per questo si preoccuparono molto quando iniziarono a circolare su di lui strane voci su di una presunta malattia. Per questo oggi vogliamo rivelarvi come sono andate realmente le cose.

La malattia di Fiorello

Viva Rai 2 è ufficialmente terminato e come ormai in molti avranno dovuto accettare, Fiorello e tutta la sua gag non torneranno dopo le vacanze estive. Da quello che si legge in rete, Fiore dovrebbe restare in Rai e potrebbe approdare nel palinsesto con un programma tutto suo, forse in seconda serata.

Ad ogni modo, Ciuri non ama soltanto il suo lavoro ma prima di tutto la sua famiglia. Qualche giorno fa l’abbiamo visto emozionarsi alla festa dei 18 anni di sua figlia Angelica, per non parlare della sua esibizione al Teatro Antico di Taormina che ha fatto commuovere i fan. Finita la performance, la giovane ha cercato subito lo sguardo orgoglioso di papà Fiore che le è rimasta accanto tutto il tempo.

La verità del suo intervento chirurgico

Ogni anno puntualmente, iniziano a circolare nuovamente quei rumor che vedrebbero Fiorello affetto da qualche tragica malattia. Come sostengono dal sito bufale.net., in realtà, nulla di quello che è circolato corrisponde a verità, Fiore fortunatamente sta bene ed è super in forma come potete vedere voi stessi sui social.

Semplicemente, qualche anno fa, il conduttore si è sottoposto ad un intervento chirurgico per la rimozione di quel melanoma nelle parti intime. Tutto si è risolto per il meglio e a oggi lo showman si sottopone a controlli dermatologici periodici, in modo da verificare che tutto proceda per il verso giusto, anche perché con i nei non si scherza. Per questo è molto importante sottoporsi a regolare prevenzione.