Thomas Markle: chi è il padre di Meghan e in quali rapporti è con Re Carlo III

Conosciamo Thomas Markle, il padre di Meghan Markle, nonché consuocero di re Carlo III. Ecco quali sono i rapporti tra i tre e che cosa ha detto l’uomo alla figlia e al monarca.

È ormai da diverso tempo che Meghan Markle e il marito Harry si sono allontanati dalla Royal Family, trasferendosi a Montecito. Nonostante i Sussex abbiano mantenuto il titolo reale, in realtà non hanno più nulla a che spartire con i doveri della Corona.

Il rapporto tra questa grande famiglia allargata è decisamente molto conflittuale visto che praticamente quasi più nessuno parla ai Sussex se non le cugine di Harry e la madre di Meghan. In molti speravano che il secondogenito di Lady Diana trovasse in modo di fare pace con il padre e con il fratello viste le diagnosi di cancro dei suoi familiari, ma almeno per il momento pare che siano distanti anni luce dalla parola “pace”.

Tra tutto questo guazzabuglio di sentimenti, a parlare dopo tanto tempo ci ha pensato il padre di Meghan, Thomas Markle, in quale ha fatto una precisa dichiarazione sulla figlia e su re Carlo III, suo consuocero diretto.

Meghan e il rapporto con il marito

Prima di vedere quale possa essere il rapporto tra Meghan Markle, suo padre e il consuocero, vi volevamo aggiornare su quello che dovrebbero essere il rapporto tra l’attrice e Harry, secondo le indiscrezioni riportate da, Il Corriere dello sport.

Secondo l’esperto reale Tom Quinn: “Harry è sempre più annoiato e guarda indietro all’altra sponda dell’Atlantico, dove vive ancora la maggior parte dei suoi amici dell’esercito e della scuola…”. Inoltre, secondo Hugo Vickers, il fratello di William da qui a 10 anni tornerà a Londra senza sua moglie, bisognerà vedere però se non sarà troppo tardi per questa riunione di famiglia.

Thomas Markle e il suo rapporto con Meghan e con re Carlo III

Thomas Markle è il padre di Meghan, con la quale non ha più nessun rapporto dal 2018, anno delle nozze di sua figlia con Harry. In quel periodo, il padre della sposa (e non parliamo del film), era stato pizzicato a cercare di organizzare uno shooting fotografico a insaputa dei Sussex per rivendere le immagini alla stampa. Ovviamente gli sposi non la presero bene, motivo per cui interruppero totalmente i rapporti con lui, come svelano anche nel loro documentario Netflix.

A distanza di anni, Thomas si è detto disponibile a risolvere questo conflitto con la figlia e con il genero, qualora fossero interessati anche perché si rammarica di non aver mai visto i nipotini. Inoltre dichiara di essere vicino a re Carlo III, in quanto capisce cosa prova il monarca visto che anche lui è stato tagliato fuori dalla vita dei Sussex. Cosa succederà da adesso in poi solo il tempo ce lo dirà.