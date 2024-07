Conosci il figlio di Enzo Iacchetti? Vicini e legatissimi: si somigliano parecchio

In quanti di voi conoscono il figlio di Enzo Iacchetti? Padre e figlio sono molto in sintonia e anche molto legati, inoltre si assomigliano anche sia per aspetto sia per passioni comuni.

Enzo Iacchetti è il celebre conduttore e attore che tanto fa ridere il suo pubblico da decenni. A prescindere dal sodalizio insieme all’amico e collega Ezio Greggio i quali, ogni volta che approdano a Striscia la notizia assieme è festa grande tra il pubblico, Enzo ha un grosso bagaglio di esperienza lavorativa.

È infatti un conduttore, un attore di televisione, cinema e teatro, nonché scrittore e anche cantante. Che dire, il signor Enzino è una potenza in tutto quello che fa e nonostante tutti i suoi talenti e lavori, per tutti noi sarà sempre ricordato per la comicità che ci regala insieme al signor Ezio sua spalla da sempre.

Vita lavorativa a parte, Iacchetti pur essendo sempre molto riservato ha un figlio di cui va molto fiero. Non tutti sanno che il conduttore è anche padre, quando lo vedrete resterete senza parole, sono così simili e così legati.

Il figlio di Enzo Iacchetti

Enzo Iacchetti, prima della storia iconica con Maddalena Corvaglia è stato sposato con Roberta, mamma di suo figlio nato nel 1987. Il giovane ha sempre bazzicato nel mondo dello spettacolo come il padre, in quanto insegna e recita a teatro, per non parlare della sua passione per il cinema e per il mondo della musica.

Che dire, buon sangue non mente. Iacchetti jr., è l’unico figlio del noto attore e inoltre si è sposato nel periodo del covid con un matrimonio molto divertente a detta di papà Enzo. Il merito al fatto di diventare nonno ha rivelato: “Se mi dicesse che divento nonno non sarei dispiaciuto, ma se non me lo dice sono più felice. Da nonno non uscirei più di casa. Meglio che aspetta ancora un po’”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martino Iacchetti (@marti_iac1909)

Ecco chi è Martino Iacchetti

Il figlio di Enzo Iacchetti, si chiama Martino ed è molto legato a suo padre da come abbiamo potuto vedere in alcune interviste alle quali hanno partecipato in coppia. Il conduttore di Striscia la notizia è molto orgoglioso del figlio per quello che ha scelto e per quello che è diventato. È un papà molto protettivo e ne abbiamo avuto la conferma quando il ragazzo fu escluso dal Festival.

Iacchetti inoltre ricorda con molto dolore quella malattia che ha accompagnato il figlio durante tutta l’adolescenza. Adesso sta bene ma in passato è stata dura. Non si sa di preciso cos’abbia avuto in quanto nessuno dei due l’ha rivelato, ma sicuramente una patologia importante. Ad ogni modo, dopo averlo visto non vi sembra uguale al papà?