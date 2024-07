Edoardo Bennato: quanti anni ha il re delle Notti Magiche

Sveliamo quanti anni ha il re del sound che ha dato vita al brano iconico insieme a Gianna Nannini, Notti Magiche, stiamo parlando di Edoardo Bennato. I suoi brani storici resteranno intramontabili.

Edoardo Bennato non ha bisogno di presentazioni, in quanto grazie al suo genio ha dato vita ad un genere blues innovativo, inventando un modo tutto suo, con brani che sembrano poesie e storie da raccontare.

Ancora oggi, i suoi fan sanno tutti i suoi brani a memoria e ogni volta che lui approda in concerto le piazze e i palazzetti si riempiono. D’altronde ha dato vita a canzoni storiche che resteranno per sempre nel panorama della musica italiana.

Sveliamo dunque quanti anni ha il noto cantautore e quali sono i suoi brani epici, oltre l’iconica, Notti Magiche, cantata insieme alla grande Gianna Nannini.

I brani di Edoardo Bennato

Edoardo Bennato ha sempre avuto un pathos e uno stile tutti suoi durante le esibizioni. Senza separarsi mai dalla sua chitarra, il cantante ha dato vita a quei brani che ancora oggi sono un vanto per la musica italiana come per esempio, Il gatto e la volpe, Viva la mamma, L’Isola che non c’è, Il rock di Capitano Uncino e così via.

Molti dei suoi brani possiamo definirli come poesia pura, storie da raccontare tra le note musicali che hanno accompagnato intere generazione. D’altronde come ha rivelato lui stesso in passato: “Chi è normale non ha molta fantasia”. Inoltre alcune canzoni del cantautore sono diventate colonne sonore di celebri film, per non parlare delle sue featuring con colleghi famosi, come per esempio Alex Britti.

Quanti anni ha Edoardo Bennato

Edoardo Bennato, classe 1946 di anni ne ha 77, ma nessuno glieli dà veramente anche perché quando si esibisce ha sempre la stessa magia che lo circonda. Bennato continua a cantare per i suoi fan, attualmente è in concerto e nella scaletta riprenderà come sempre i suoi brani più memorabili, senza tralasciare ovviamente lei, la preferita degli italiani, Notti Magiche, cantata nel 1989 insieme a Gianna Nannini.

In merito alla sua vita privata non sappiamo molto, in quanto dopo la separazione da sua moglie Pietra Montercovino, dalla quale ha avuto 2 figli e dopo quell’incidente terribile dove perse la vita la sua compagna dell’epoca, sappiamo che adesso dovrebbe convivere con una nuova compagna dalla quale ha avuto una bambina. Essendo il cantante molto riservato e anche molto provato da quello che successe in passato, Bennato ci tiene a tenere la sua relazione il più riservata possibile.