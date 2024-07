Sara Di Vaira: quanti anni ha e cosa fa ora l’ex maestra di ballo di Ballando con le Stelle

Sara Di Vaira era una leggenda a Ballando con le stelle e quando ha lasciato in molti se ne sono dispiaciuti, per quello i fan vorrebbero sapere di più sulla sua vita attuale. Vediamo insieme quanti anni ha oggi e che cosa fa.

È stata un’ex ballerina a Ballando con le stelle per molti anni e con il suo stile perfetto e la sua grazia nei movimenti ha fatto sognare i suoi fan che l’hanno sempre seguita con ammirazione. Stiamo parlando di Sara Di Vaira, la cui esperienza al noto show di Milly Carlucci non era la prima per lei nel campo della danza.

Prima di approdare in Rai infatti, Sara ha arricchito molto il suo curriculum, ottenendo diversi riconoscimenti che l’hanno fatta crescere professionalmente tra varie gare ed esibizioni. Dopo diversi anni di onorata carriera, durante la sedicesima edizione del programma della Carlucci, la ballerina ha annunciato che per lei quella sarebbe stata l’ultima edizione.

Naturalmente si sono dispiaciuti tutti, anche perché la sua grinta e bravura erano il fiore all’occhiello dello show. A distanza di diversi anni dal suo addio quindi, che cosa fa oggi l’ex ballerina di Ballando con le stelle?

Sara Di Vaira: quanti anni ha

Sara Di Vaira di anni oggi ne ha 44 ma ovviamente nessuno glieli dà in quanto ne dimostra molti meno. L’ex ballerina di Ballando con le stelle, si è innamorata della danza guardando in televisione Lorella Cuccarini e Heather Parisi e da li è iniziato il suo sogno fatto di vestiti di scena e coreografie perfette provate e riprovate a oltranza. A un certo punto però Sara ha sentito il bisogno di iniziare un nuovo cammino nella sua vita: “ho preso una decisione ponderata e ragionata. A 44 anni non mi sentivo più idonea in uno spogliatoio dove poteva esserci mia figlia. Bisogna saper dire basta…”.

Alla fine la Di Vaira sa sempre quando dire “basta”, perché alla fine chi meglio di lei sa qual è la strada giusta da intraprendere? Dopo il divorzio dall’ex marito e collega, Mirko Gozzoli, padre di sua figlia Brenda e quella storia andata male con Marco Del Vecchio, l’ex ballerina ha rivelato di aver sofferto ma di aver cambiato le sue priorità.

Cosa fa oggi l’ex ballerina

Per questo appare molto serena Sara Di Vaira in quanto è convinta delle scelte che ha preso. Dopo aver detto addio a Ballando con le stelle ha rivelato che sarebbe pronta a diventare giudice: “Credo che potrei dare quella nota tecnica, insieme a Carolyn…Potrei esprimere e valutare quello che penso da ex ballerina. Perché certe dinamiche, se non le hai provate, non puoi conoscerle”.

Oltre a questo suo progetto, si occupa della produzione dei vini di famiglia a Bolgheri e segue sua figlia Brenda nella sua carriera di ballerina, d’altronde la passione e il talento per la danza l’ha ereditata da mamma e papà.