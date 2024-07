La riconosci? Da giovane era stupenda ora ha 80 anni: chi è questa cantante

La riconosci questa cantante misteriosa? Da giovane era stupenda, oggi ha 80 anni ed è altrettanto bellissima. Il suo nome resterà per sempre nel panorama della canzone italiana, hai capito chi è?

Questa cantante misteriosa ha compiuto 80 anni e non si può non omaggiarla come si deve, visto la sua iconica presenza nelle scene a partire dagli anni 60. Ha fatto un pò di tutto, la cantante, l’attrice, la produttrice discografica e anche televisiva.

A prescindere dall’uomo che ha sposato, la bella artista di spettacolo brillava già di luce propria, diciamo che da quando si sono incontrati si sono completati a vicenda, diventando entrambi leggendari. Sono due tra le colonne portanti del mondo dello spettacolo nazionale e nessuno potrà mai dimenticarli.

Nella foto che vi abbiamo riportato in apertura la cantante misteriosa era giovanissima e bellissima, tant’è che il marito la prima volta che la vide rimase folgorato dalla sua bellezza. Oggi di anni ne ha 80 eppure è sempre bella da togliere il fiato, avete capito di chi stiamo parlando?

Vi sfidiamo a riconoscere questa cantante

Prima di darvi la soluzione vi sfidiamo a riconoscere questa cantante soltanto dagli indizi che vi rilasceremo. In questo modo testerete anche la vostra fedeltà di fan. Dunque, la cantante misteriosa è romana ed è nata nel 1944, sposata con un suo collega dal 1964 (anche lui ha fatto la storia del cinema e della canzone italiana) è madre di tre figli. È apparsa in diversi film, alcuni dei quali insieme al marito, ha inciso oltre 20 album ed ha vinto diversi riconoscimenti, tra cui un Festivalbar e Canzonissima.

Nel 1970 durante la sua esibizione al Festival di Sanremo si è presentata con un vestito considerato troppo provocante per quegli anni, così la Rai la censurò e le proibì di apparire nuovamente in televisione per diverse settimane. Nonostante gli alti e bassi nel suo matrimonio, a oggi continuano a essere “La coppia più bella del mondo“. Allora avete capito di chi si tratta?

Bellissima a qualunque età

Dopo aver visto la foto di Claudia Mori oggi, in quanti di voi l’avevano capito che stavamo parlando di lei? Come potete notare gli anni sono passati, la cantante ha spento 80 candeline eppure è sempre bellissima. Le e Adriano Celentano continuano a far sognare e dopo un’intensa carriera lavorativa oggi si godono la pace e la quiete della loro bellissima villa immersa nel verde e dotata di ogni comfort, dalla piscina al campo da tennis.

Claudia e Adriano si può dire che sono cresciuti insieme e nella vita sono stati non solo partner ma anche soci, in quanto molti progetti portati avanti da Adriano li ha prodotti Claudia. Quando si dice una “squadra fortissimi”, per citare Checco Zalone.