Max Pezzali: quanti anni ha e quale malattia lo ha colpito

Quanti anni ha Max Pezzali e quale malattia l’ha colpito in passato? Oggi parliamo del noto cantante che ha fatto sognare (e continua a farlo) intere generazioni, con i suoi pezzi intramontabili.

Max Pezzali è una leggenda del panorama della musica italiana, in quanto i suoi brani sono pura poesia prima di essere definiti un tripudio di note sempre perfettamente combinate tra loro. Le sue canzoni sono immortali e sempre al passo con i tempi.

Generazione dopo generazione, i fan di Max crescono sempre di più, basta vedere con la maggior parte delle sue date che fa nei suoi tour che risultano essere sold-out praticamente da subito. Per i fan andare ai suoi concerti è qualcosa di straordinario, un tuffo nel passato senza fine.

Nonostante Pezzali sia un cantante di talento innegabile grazie al cui dono ha vinto numerosi premi e riconoscimenti, c’è quella malattia che è entrata nella sua vita già da diversi anni che non gli rende la vita facile soprattutto per portare avanti la sua passione.

Quanti anni ha Max Pezzali

Max Pezzali, classe 1967, di anni ne ha 56 ma quando lo si vede cantare su di un palco sembra sempre quel giovane ragazzo che iniziò a far sognare i fan fin dai tempi degli 883. Pezzali ha dato una svolta alla musica italiana, creando un genere che lo contraddistingue e che viene amato dai fan mente cantano ogni sua canzone. Il cantante ha la bravura di riuscire ad attirare ogni generazione da quando ha iniziato, portando magia sia nei suoi seguaci storici sia in quelli nuovi che si approcciano per la prima volta ai suoi testi.

Attualmente in tour con “Max Forever“, ha restituito emozioni a non finire a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di riuscire ad acquistare il biglietto, in quanto il cantante ha cantato i suoi brani storici accompagnato da una scenografia dinamica e sprizzante.

La malattia di Max

Max Pezzali non ha bisogno di presentazioni in quanto è uno dei cantanti italiani più amati e più apprezzati di sempre. Se dal lato lavorativo sta vivendo una soddisfazione dopo l’altra, dal lato familiare e privato ha vissuto alti e bassi. Ha iniziato con la malattia del figlio, proseguendo con il divorzio dalla sua prima moglie, arrivando a quella malattia che mette a dura prova il portare avanti il suo grande hobby, cioè quello di guidare la moto.

“Dopo quasi 30 anni in sella a motociclette possenti, ho iniziato ad accusare un fastidio alla testa del femore che si è trasformato in un dolore acuto…”, ha rivelato. Così dopo essersi sottoposto ai diversi controlli medici previsti, Pezzali ha scoperto che le articolazioni sono state compromesse a causa di posture errate tenute nel corso del tempo. Purtroppo non esiste cura e quindi il cantante si sottopone con regolarità a sedute di stretching per irrobustire l’area compromessa, sedute di fisioterapia e al bisogno assume antidolorifici e antinfiammatori. A parte questo, il cantante è libero di vivere al massimo come sta facendo, con i suoi fan, sua moglie e suo figlio.