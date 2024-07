Martino Iacchetti racconta il suo dramma: la malattia nella sua vita | Come sono le sue condizioni oggi

Martino Iacchetti celebre figlio di Enzo, ha raccontato di quel periodo tristissimo della sua vita accompagnato da una terribile malattia. Ecco come sta oggi il noto figlio d’arte.

“È lui o non è lui? Ceerto che è lui” avrebbe detto Ezio Grezzio nel presentare il suo famoso amico e collega Enzo Iacchetti, con il quale ancora oggi condividono il bancone di Striscia la notizia. Quando arriva il loro turno da conduttori del noto Tg satirico, lo share tocca punti altissimi.

D’altronde il signor Ezio e il signor Enzino sono dei veterani non solo del noto programma Mediaset ma anche del mondo dello spettacolo. I due sono sempre stati molto famosi, come possiamo leggere nella loro biografia, dove hanno preso parte a moltissimi ruoli in ambito diverso.

Se della loro carriera sappiamo praticamente tutto, non possiamo dire di sapere molto della loro vita privata. Per questo oggi vogliamo presentarvi il figlio di Iacchetti che non tutti conosceranno, stiamo parlando di Martino, la cui vita è iniziata con una drammatica malattia. Vediamo come sta oggi il figlio di Enzo.

Martino Iacchetti: ecco chi è il figlio di Enzo

Non abbiamo molte informazioni di Martino Iacchetti, il quale è molto riservato come suo padre Enzo, celebre attore e conduttore. Il suo unico figlio è nato dall’amore passato di Enzino e Roberta Chiesa. Classe 1987, Martino è un rinomato attore e insegnante teatrale, nonché cantautore. Insieme a Tommaso Angelini e Stefano Caniati, hanno fondato il loro gruppo, Il Moro.

Iacchetti junior ha studiato molto per essere dov’è tant’è che in alcuni ruoli ha partecipato sotto falso nome per evitare di essere avvantaggiato grazie al suo cognome. Il figlio di Enzo Iacchetti è sposato dal 2021 con la sua storica fidanzata, nonché collega Elena Martelli.

La malattia di Martino

In una passata intervista, Martino e Enzo Iacchetti hanno parlato dell’infanzia difficile che ha passato il ragazzo dopo che gli fu diagnosticata una drammatica malattia. Grazie alla notorietà come ha rivelato Enzino, ha potuto spostarsi dall’Italia finché ha trovato la cura al problema del figlio.

Non sappiamo di preciso cos’abbia avuto il Martino anche perché nessuno l’ha mai rivelato, quel che è certo è che per lui non è stato un periodo facile di vita: “Mio figlio è stato fortunato a posteriori, ma ha passato un’adolescenza bruttissima. Poi abbiamo trovato il grande che ha risolto il suo problema”, fortunatamente adesso suo figlio sta bene e può godersi la vita come tutti quelli della sua età.