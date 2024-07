Eleonora Brigliadori: il male si è abbattuto tante volte nella sua vita | Come sta oggi

Sveliamo come sta oggi Eleonora Brigliadori, celebre attrice, conduttrice e annunciatrice televisiva di 64 anni alla quale il male ha bussato spesso negli ultimi anni come ha rivelato lei stessa.

Eleonora Brigliadori ha fatto la storia della televisione a partire dagli anni 70. Si fece notare immediatamente per la sua bellezza e per la sua bravura davanti alle telecamere, tant’è che venne ingaggiata per diversi ruoli.

Passò infatti dall’essere la centralinista a Portobello a diverse fiction alla conduzione di Fantastico 5 con Pippo Baudo e Heather Parisi. Nel 2011 partecipò anche come concorrente all’Isola dei famosi venendo poi eliminata durante la semifinale.

Nonostante il successo nella vita lavorativa, in quella privata ha avuto a che fare con diverse malattie da come ha rivelato. Sveliamo quindi come sta oggi la nota conduttrice.

Eleonora Brigliadori: cosa fa oggi

Eleonora Brigliadori, il cui nome oggi giorni è Aaron Noele, come ha rivelato lei stessa l’ha creato lei: “Da oggi sono Aaron Noele… Ho rovesciato il mio nome, l’ho spezzato in due come un pezzo di pane. Eleonora Brigliadori non esiste più, è un cadavere. L’ho uccisa io”.

Da diversi anni a questa parte ha abbandonato il mondo dello spettacolo per concentrarsi totalmente alla sua religione mistica e alla trasmissione della sua “parola”. Inoltre la Brigliadori è sposata con Claudio Gilbo, dal quale ha avuto tre figli Maria Teresa, Gabriele e Beatrice.

Eleonora e quei tragiche malattie

Eleonora Brigliadori è famosa ultimamente anche per le sue dichiarazioni in merito al covid, ai vaccini e così via. D’altronde ognuno è libero di pensarla come vuole anche perché quello che è giusto per uno non lo è per l’altro.

Ad ogni modo, a prescindere dalla verità, Eleonora ha fatto molto discutere nel corso degli anni per quei discorsi integratori contro Umberto Veronesi e la compianta Nadia Toffa. A tal proposito ha rivelato: “Ho avuto un carcinoma epatico, un tumore al seno e un fibroma. Li ho affrontati per via spirituale, e li ho sconfitti tutti…”, generando molto scalpore. A prescindere dalle polemiche generate a tal proposito, da come ha rivelato l’ex conduttrice adesso dovrebbe stare bene e pare abbia sconfitto addirittura tutte le forme di cancro che le sono venute. La pubblica opinione su di lei si è divisa, ci sono quelli che ne seguono ogni singola parola e chi invece non ne vuole sapere nulla. C’è da dire però che a prescindere da quello che si dice è sempre meglio essere seguiti da un medico competente, voi non credete?