Sonia Amoruso, la trasformazione è totale: non la ricorderete certamente così

La trasformazione di Sonia Amoruso è totale ecco com’è diventata oggi la signora Del Piero, la cui bellezza è cosa assai nota per i suoi fan e per quelli della coppia.

Sonia Amoruso è la moglie del mitico Pinturicchio, colui che con i suoi tiri perfetti faceva di ogni partita un capolavoro, come ripeteva sempre l’Avvocato. Stiamo parlando ovviamente di Alessandro Del Piero, uno dei calciatori più amati di sempre, colui che resterà per sempre il Capitano della Juventus, il calciatore che mostrava la lingua ancora prima di Miley Cyrus.

Il noto ex calciatore, vinse talmente tanti premi e record che abbiamo quasi perso il conto e dopo il suo ritiro, proseguì la sua carriera lavorativa altrove portando sempre ispirazione ovunque. Come con il suo ristorante a Los Angeles, diventato una tappa imperdibile per tutti coloro che si trovano a passare da quelle parti.

Della grandezza come calciatore e persona di Alessandro ne siamo ampiamente consapevoli, oggi però vogliamo parlarvi della sua dolce e (anche fortunata) metà, stiamo parlando della bella Sonia Amoruso. La sua trasformazione è totale, non ve la ricordavate sicuramente così.

Sonia Amoruso e la sua storia d’amore

Sonia Amoruso ha fatto sognare i più romantici con la sua storia d’amore, in quanto lei era la classica ragazza della porta accanto, la commessa di scarpe innamorata dell’amore e lui il famoso calciatore, venerato dal mondo. Alessandro Del Piero e Sonia hanno mostrato a tutti quanto l’amore è più forte di tutto, a prescindere dal contesto di appartenenza.

Così i due convolarono a nozze nel 2005 e dal loro amore nacquero tre bellissimi figli, Tobias, Dorotea e Sasha. Ovviamente il loro matrimonio non è mai stato perfetto, in quanto anche loro, come molte altre coppie, ebbero dei momenti di crisi che li portò anche a restare separati per un pò, ma fortunatamente i due riuscirono ad appianare le divergenze e alla fine tornarono insieme. Sonia e Alessandro oggi appaiono più innamorati che mai.

Ecco com’è Sonia oggi

Sonia Amoruso è sicuramente cambiata nel corso degli anni anche perché sono quasi 20 anni che sta insieme al “suo” Alessandro Del Piero, ma come potete vedere gli ultimi scatti social, appare sempre come una donna bellissima e soprattutto innamorata della sua famiglia. Moglie e mamma sempre presente e da come mostra su Instagram, non si tira mai indietro se deve scherzare o prendere parte a simpatici siparietti insieme ad Alex e ai figli.

Basta scorrere sul suo profilo per capire quanto l’allegra famigliola sia felice a dispetto di tutte le malelingue che non avrebbero mai puntato su di loro. Del Piero e l’Amoruso resistono alla prova del tempo e si mostrano più felici che mai, come possiamo vedere anche recentemente durante la loro bella vacanza a Capri.