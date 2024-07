Deborah Compagnoni: il suo fu un matrimonio da sogno ma non ce l’hanno fatta

Deborah Compagnoni è considerata la “regina delle nevi” e nel corso della sua vita mostrò ai fan un matrimonio da favola che purtroppo non ottenne il lieto fine. Ecco perché non ce l’hanno fatta.

È l’ex campionessa di sci che fece sognare il mondo, stiamo parlando di Deborah Compagnoni, la cui bravura sulle piste da sci le fece ottenere il soprannome di “regina delle nevi“, in quanto era un portento con gli sci ai piedi.

Nel corso della sua carriera vinse moltissimi premi negli anni 90, parliamo di tre ori olimpici, tre ori mondiali e sedici vittorie di Coppa del Mondo, una fuoriclasse che resterà per sempre nella storia dello sport.

I fan hanno amato la sua carriera, per questo a 29 anni quando ha detto addio ai campi da sci, il cuore dei suoi fan “si spezzò”, purtroppo si sa per un’atleta gli anni di lavoro sono diversi dagli altri, basti vedere “la Divina” da poco tempo. A ogni modo, la Compagnoni ha fatto sognare i suoi fan non soltanto per la carriera lavorativa ma anche per quel grande amore da favola. Purtroppo però i due si separarono prima dell’happy ending.

Il compagno di Deborah Compagnoni

Dopo il ritiro dalle piste da sci, Deborah Compagnoni non è riuscita a stare lontana dal proprio elemento, motivo per cui dal 2021 diventò ambassador della fondazione Milano-Cortina 2026, per preparare la nuova generazione alle prossime Olimpiadi.

Oltre a questa svolta importante nella vita, la Compagnoni dovette darla anche nella sua vita sentimentale, la quale adesso è riempita dal suo nuovo compagno, Michele Barbiero, con il quale condivide la passione per la montagna. L’uomo infatti è una guida alpina, un alpinista, un fotografo e un viaggiatore come indica sul suo sito. Non ci sono molte informazioni di lui, essendo una persona molto riservata.

Il matrimonio da sogno di Deborah e Alessandro

Prima di appendere gli sci al chiodo e prima ancora di incontrare il suo nuovo compagno, Deborah Compagnoli si innamorò con un colpo di fulmine nel 1993 del rampollo del noto brand di moda, Alessandro Benetton. I due da quel giorno proseguirono una lunga storia d’amore, colmata dal loro matrimonio nel 2008 e in seguito dalla nascita dei loro tre figli, Agnese, Tobias e Luce.

Questa favola moderna ha riempito il cuore di gioia dei romantici i quali adoravano vedere Deborah e Alessandro insieme, soprattutto per quella intensa complicità che li legava. Purtroppo come capita spesso, l’amore semplicemente finì e i due decisero di divorziare nel 2021. Il covid e soprattutto il lockdown non ha risparmiato neanche loro come successe a molte coppie in quel periodo. A prescindere da tutto, i due resteranno per sempre legati per via dei loro figli, anche se per chi sperava nel “e vissero per sempre felici e contenti“, si dovranno ricredere.