Sai chi é la moglie di Biagio Antonacci? Si chiama Marianna ed é la figlia di un famosissimo cantante

In quanti di voi sanno chi è la moglie di Biagio Antonacci? Si chiama Marianna ed è la figlia di un famoso cantante, soltanto i fan più sfegatati del cantante ne erano a conoscenza.

Biagio Antonacci non ha bisogno di presentazioni in quanto è un cantautore e musicista italiano di 60 anni che da quando ne aveva 30, fa cantare il suo grande pubblico. Dopo un inizio cauto in cui ha riscaldato il motore, una volta partito con le marce grosse non si è più fermato.

Come dimenticare alcuni dei suoi brani cult come per esempio Liberatemi, Se io, se lei, Mi fai stare bene, Iris, Se fosse per sempre e molti altri ancora. Famosi anche i suoi vari featuring con altrettanto colleghi famosi come per esempio Tiziano Ferro o il suo ruolo di autore, per il celebre brano di Laura Pausini, Tra te e il mare.

Se della sua carriera sappiamo praticamente tutto, così come sappiamo che ogni volta che annuncia una data del suo tour è già sold-out dopo poche ore, non tutti hanno ben chiara la sua situazione sentimentale. Per questo oggi vogliamo fare chiarezza sul ruolo di Marianna, la figlia di un famoso cantante, è realmente sua moglie?

Biagio Antonacci: il nuovo tour del cantante

Biagio Antonacci, ha iniziato il suo nuovo tour il 2 giugno a Verona, mentre l’ultima data si terrà a settembre a Milano. Attualmente si trova a Pompei, in quanto lo attendono ben tre date dal 18 al 20 luglio. Qui oltre a scoprire la bellezza del ruolo, il cantante si gode anche dei momenti di relax prima di salire nuovamente sul palco.

Questo nuovo tour ha lo scopo di ripercorrere la carriera di Biagio fin dagli esordi con quelle canzoni che sono state le colonne sonore di molte estati, alcune delle quali sentite anche allo storico e leggendario Festivalbar, del quale si sente ancora la mancanza, fino ad arrivare ai suoi brani più recenti con i quali si è fatto conoscere anche dalle nuove generazioni.

La moglie di Biagio: Marianna o Paola

Ed eccoci giunti all’argomento saliente del nostro articolo, in quanto molti fan, ancora oggi fanno confusione, su chi sia la moglie di Biagio Antonacci. In primis, il cantante non è, almeno per il momento, mai stato sposato, in quanto ha avuto una relazione con l’attrice Marianna Morandi, figlia del grande Gianni, dal 1993 al 2002 dalla quale ha avuto due figli, Paolo e Giovanni.

In seguito ha riscoperto l’amore dalla sua attuale compagna, Paola Cardinale, di tredici anni più giovane, dalla quale ha avuto il suo terzogenito, Carlo. Paola inoltre era già mamma di Benedetta che il cantante considera come figlia sua. Nonostante come siano andate le cose con Marianna, Antonacci ama la sua grande famiglia allargata, in quanto per lui i suoi 4 figli sono un bene inestimabile: “io so che non sono suo padre, anche se per lei ho avuto l’amore e le attenzioni di ogni papà. E poi quando ci raggiungono anche i miei figli – Paolo ha 20 anni e Giovanni 15 – siamo semplicemente una famiglia, e loro sono fratelli, anche se non si chiamano così…”, svelando come per i bambini sia tutto più naturale.