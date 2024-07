Il dottor Nowzaradan compie il miracolo: tutti con il fiato sospeso | È finita così

Il dottor Nowzaradan è riuscito a compiere il miracolo anche questa volta, contro ogni aspettativa e pronostico. I telespettatori sono rimasti tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo, ecco che cos’è successo.

Il dottor Younan Nowzaradan è lo straordinario e ormai iconico protagonista del programma trasmesso ormai da molti anni su Real Time, Vite al limite. Qui, vengono mostrati dei pazienti affetti da obesità grave, i quali chiedono aiuto al dottore israeliano naturalizzato statunitense, nella sua clinica di Houston.

I fortunati che vengono selezionati per partecipare al programma, dovranno seguire in maniera scrupolosa le indicazioni del medico e solo in quel caso potranno sottoporsi all’intervento di chirurgia bariatrica, per proseguire alla riduzione della superficie dello stomaco.

Il programma mostra casi di obesità molto gravi e le conseguenze di fare del cibo il proprio porto sicuro. Molti pazienti infatti, per problemi personali e/o familiari finiscono per assumere quantità elevate di calorie che non gli permettono più di uscire da quel circolo vizioso nel quale sono finiti. Eppure anche in questo caso, il “Dr. Now” è riuscito a compiere un miracolo, ecco che cos’è successo.

Il dottor Nowzaradan e il successo del programma

Vite al limite ha commosso molti telespettatori, in quanto i pazienti che chiedono aiuto al dottor Younan Nowzaradan, sono privi di speranza e per molti, se non fosse stato per lui, sarebbero morti. Purtroppo nel corso degli anni, alcuni pazienti sono arrivati troppo tardi e sono morti durante la loro partecipazione al programma o dopo, in quanto il loro cuore non ha retto o sono sopraggiunte complicazioni improvvise.

Anche perché i pazienti del programma spesso superano i 270 Kg, un peso talmente eccessivo da impedirgli di compiere qualunque azione quotidiana nella vita. Il dottore è riuscito ad aiutare molti pazienti grazie all’intervento di chirurgia bariatrica e molti di essi a distanza di anni, si sono mostrati in perfetta forma, potendosi così riprendere in mano la propria vita.

Il miracolo di Vita al limite

Tra i vari casi visti nel corso di questi anni, il pubblico è rimasto senza parole per il caso di Lucas Higdon, la cui storia gli è entrata nel cuore. In pratica l’uomo ha perso il lavoro a causa del peso e da quel momento in poi si è consolato ancora di più con il cibo arrivando ad un peso veramente elevato.

Grazie al dottor Younan Nowzaradan, Lucas non ha soltanto intrapreso un percorso di dimagrimento che dopo molti sforzi l’hanno portato all’intervento della speranza ma ha potuto anche affrontare un percorso psicologico in quanto si è venuti a scoprire come i traumi infantili che aveva subito l’hanno portato a mangiare per placare quel disagio. Oggi Higdon ha perso molto peso e ha aperto una sua attività che sta riscuotendo molto successo.