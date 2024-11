Pino Insegno: alla fine è arrivato il divorzio | Non c’è stato niente da fare

Il divorzio per Pino Insegno alla fine è arrivato. Ecco che cosa ha rivelato il noto conduttore.

Pino Insegno è il noto comico, attore, conduttore e doppiatore molto famoso che nel corso della sua lunga e proficua carriera, ci ha fatto ridere e ci ha ammaliati con la sua profonda voce. Come dimenticare la sua voce per Aragorn ne, Il Signore degli anelli e ancora per Buddy nel film, Elf – Un elfo di nome Buddy e molti altri ancora?

Oltre a essere un asso nel doppiaggio, lo è anche come comico e come conduttore. Dalla Premiata Ditta a oggi non è mai cambiato è sempre quell’artista poliglotta che riesce un giorno a dare voce a Diego nell’Era Glaciale e il giorno dopo condurre qualche show in televisione.

In questi giorni si è tornato a parlare di Insegno per quel divorzio che ha fatto molto discutere, in quanto nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Ecco che cosa ha rivelato lui stesso in merito a questa storia.

Le critiche verso Pino Insegno

Nonostante non sia un novellino della televisione, Pino Insegno ha vissuto alti e bassi nella sfera lavorativa, in quanto la sua presenza ha diviso l’opinione pubblica con chi lo apprezza e chi lo critica. Alla fine ognuno è libero di giudicare il suo lavoro come meglio crede, anche se bisognerebbe valutare solo questo e non chi vota nella sua vita privata.

A ogni modo Insegno, può piacere o meno, sicuramente però il comico non si aspettava questo processo mediatico al quale è stato sottoposto: “non è stato attaccato il programma, ma l’uomo. Tornavo a casa col cuore stretto. Ho chiuso tutti i social perché la gente scrive senza volto e offende, offendono me, la mia famiglia…”.

Il divorzio di Pino

In questi giorni, si sta parlando molto di Pino Insegno e di divorzio. In quale contesto vi starete chiedendo? Principalmente in due. Il primo riguarda la sfera lavorativa, in quanto, come riferiscono da Dagospia, il conduttore potrebbe essere sostituito da Reazione a catena, visti i numeri di share poco gratificanti, rispetto a quelli ottenuti dai suoi predecessori. In lizza ci sarebbero diversi nomi, non si sa dunque se Pino verrà veramente rimpiazzato e da chi.

Il secondo divorzio, quello più eclatante di cui ancora se ne parla è quello dalla sua ex moglie, Roberta Lanfranchi. I due sono stati sposati dal 1997 al 2007 e sono stata una tra le coppie più amate di sempre. Per divergenze personali e improvvise, i due personaggi dello spettacolo hanno deciso di mettere la parola fine al loro matrimonio, ma non alla loro cooperazione, la quale è sempre molto forte per il bene dei loro figli: “La nostra fortuna sono due compagni intelligentissimi, Emanuele e Alessia. Io mi sentivo un po’ in colpa con i figli e tendevo a viziarli. Sbagliavo. Alessia mi ha aiutato a educarli nella maniera giusta”, in quanto entrambi, hanno trovato la felicità al fianco di nuovi partner.