Antonella Elia: la sua vita é cambiata grazie ad un uomo | Non é il suo compagno, é un mito della TV

Grazie a lui, la vita di Antonella Elia è cambiata radicalmente. È un uomo molto importante per lei ed è anche un mito della TV. Allarme spoiler: non è il suo compagno, ma chi allora?

Antonella Elia la conosciamo tutti, motivo per cui non ha bisogno di grosse presentazioni. Con il suo tipico caschetto biondo alla Raffaella Carrà, la pupilla di Mike Bongiorno e di Corrado, ci tiene compagnia da decenni con la sua ironia e simpatia.

Nel corso degli anni ha ricoperto diversi ruoli in diverse emittenti televisive, l’abbiamo inoltre vista a teatro e in diversi reality, tra cui l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Attualmente è un’inviata per i programmi Citofonare Rai 2 e BellaMà.

Eppure, se non fosse stato per un uomo, probabilmente Antonella come la conosciamo noi, non sarebbe esistita. Vi diciamo che è un mito della TV, ma non parliamo del suo compagno.

Antonella Elia fa un tuffo nel passato

In merito proprio agli esordi di Antonella Elia, uno dei ruoli chiave della sua carriera, è stato sicuramente l’essere diventata la valletta da Mike Bongiorno a La ruota della fortuna e da Corrado a, La Corrida. Proprio in merito a quest’ultimo, Antonella è tornata a parlare del suo epico ruolo, in merito al revival del noto programma condotto da Amadeus sul Canale 9.

Ecco cosa ha rivelato la Elia: “Corrado è stato il maestro. Emularlo è molto difficile…Penso che Amadeus possa essere molto portato a diventare il viso e il volto capace di dar senso a tutte le esibizioni con un’alzata di sopracciglio o uno sguardo ironico, proprio come faceva Corrado…”.

Il personaggio di Antonella

Antonella Elia ha sempre interpretato il personaggio della bionda un po’ svampita e goffa, ma sempre molto simpatica. Naturalmente il personaggio che vediamo in TV è molto diverso dalla vera Antonella, la quale ha mostrato in più di un’occasione di essere una tipa tosta e determinata e lo dimostra anche la sua vittoria all’Isola dei famosi, prova sicuramente non facile da affrontare.

A ogni modo il personaggio che interpreta da decenni è anche il segreto del suo successo e tutto questo da come ha rivelato, lo deve a un grande uomo, un mito della TV: “Antonella, continui a fare la scema che sarà il suo successo…”, le disse il grande Corrado e infatti il conduttore ci aveva visto lungo già dall’epoca. Per questo motivo la Elia lo ricorda con molto affetto.