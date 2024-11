Paola Perego: il selfie con un uomo nella sua vita da 40 anni | Chi è e come si sono conosciuti

Paola Perego mostra il selfie insieme all’uomo che è nella sua vita da 40 anni. Ecco chi è e come si sono conosciuti, il loro feeling è tangibile da km.

Dovreste vivere in un altro Pianeta per non conoscere Paola Perego, in quanto è una delle conduttrici più amate e seguite di sempre. Nel corso della sua carriera ha fatto la spola da un’emittente all’altra, mentre da diverso tempo a questa parte, risiede stabilmente in Rai.

I fan adorano vederla insieme alla sua collega, Simona Ventura, alla conduzione del loro, Citofonare Rai 2, dove le due amiche riescono a intrattenere il loro pubblico in maniera naturale e brillante.

Oltre a questo aspetto della sua vita, i follower hanno molto apprezzato quel selfie che Paola ha fatto insieme a un uomo che conosce da 40 anni e che fa parte da sempre della sua vita. Ecco chi è e come si sono sconosciuti.

I ricordi amarcord di Paola Perego

Paola Perego è una grande professionista, l’abbiamo sempre saputo ma dopo il suo ultimo post, lo sappiamo tutti ancora di più. La conduttrice infatti, dopo l’inizio della nuova edizione de, La Talpa, condotto da lei 16 anni fa, in maniera molto sportiva ha fatto gli auguri a Diletta Leotta per l’inizio della sua nuova avventura. Ricordiamo infatti che la Perego ai suoi tempi, manteneva una media di 7 milioni di spettatori a puntata davanti alla televisione, come riportano da FanPage.

In merito a questo, Pierluigi Diaco ha fatto i complimenti alla collega in quanto non era sicuramente da tutti, fare gli auguri alla concorrenza. A tal proposito la conduttrice ha poi risposto con un velo di malinconia: “Io avrei pagato per rifarla, penso sia il reality più figo in assoluto, ma quest’anno l’ha prodotto Mediaset e non la Rai. Non mi hanno chiamata…”.

Paola e quel selfie che ha riportato indietro i fan

Paola Perego, con un velo di malinconia ha ricordato i tempi in cui ha condotto La Talpa e inoltre ha deciso di sbloccare un altro ricordo ai suoi follower dopo aver pubblicato quel selfie, insieme ad un uomo che è presente nella sua vita da 40 anni. Stiamo parlando di Marco Columbro, con il quale sono molto amici, fin dagli esordi quando insieme, da giovanissimi, presenziavano al programma, Autostop.

A corredo di quello scatto, la Perego ha ricordato: “40 anni di amicizia, di affetto, e di riconoscenza”, mostrando anche un video di loro da giovanissimi. È stato un momento magico ricordato anche da tutti i fan che c’erano durante il noto programma.