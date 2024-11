Tommaso Marini: cos’ha confessato il concorrente di Ballando con le Stelle | “Vincevo la medaglia ma…”

Ecco che cosa ha rivelato Tommaso Marini in merito alla sua vita lavorativa e alle sue medaglie, durante la sua partecipazione al talent Ballando con le stelle.

Ballando con le stelle come sempre non delude, in quanto Milly Carlucci, una delle conduttrici più amate nel prime time della Rai, riesce come sempre a trainare lo share a livelli altisonanti. Sempre impeccabile nella scelta dei concorrenti, anche quest’anno ne stiamo vedendo delle belle.

Tra una coreografia e l’altra non sono mancate ovviamente le rivelazioni commoventi, le stoccate con la giuria, le litigate epiche e quelle frecciatine pungenti che ancora risuonano nelle orecchie del grande pubblico. A ogni modo, i telespettatori adorano i concorrenti che partecipano e vogliono saperne il più possibile su di loro.

Per questo non stupisce che molti hanno seguito l’intervista rilasciata da Tommaso Marini, attuale concorrente di Ballando con le stelle, in merito al suo discorso sulle medaglie da lui vinte.

Tommaso Marini con lui non ci andrebbe a cena

Tommaso Marini è il 24enne di Ancona, famoso per essere campione del mondo ed europeo nel fioretto e medaglia d’argento in squadra alle Olimpiadi. Attualmente è uno dei concorrenti di Ballando con le stelle e insieme alla ballerina Sophia Berto, stanno ammaliando il grande pubblico con le loro coreografie perfette.

Marini sta dimostrando di saperci fare non solo con il fioretto ma anche con le scarpette da ballo e nonostante sia molto famoso è un ragazzo molto timido e riservato che non parla facilmente della sua vita privata. Per questo ha stupito tutti per quelle poche dichiarazioni che ha lasciato al settimanale Chi che hanno permesso ai suoi fan di conoscerlo di più. Tra i vari aneddoti, Tommaso ha rivelato di aver stretto amicizia con Anna Lou e Fede Nargi, mentre non con tutti ci uscirebbe a cena: “In realtà c’è qualcuno con cui non andrei a cena, non dirò chi ma è facile. È molto diverso dalla maschera che indossa in tv”.

La confessione a Ballando con le stelle

Tommaso Marini, l’attuale concorrente di Ballando con le stelle, ha deciso di confessare qualche aneddoto in più sulla sua vita privata ai microfoni del talent di Milly Carlucci. Ecco che cosa ha rivelato sulle sue vittorie: “Io vincevo e mi sentivo soddisfatto quella frazione di secondi in cui realizzavo di aver portato a casa la medaglia d’oro o di aver fatto la performance sportiva, ma subito dopo c’era il pensiero di doverne fare un’altra”.

In Marini c’è molto di più di quello che i fan pensavano e tra un balletto e l’altro, sperano di conoscerlo ancora di più, per poterlo acclamare ancora meglio quando si trova sul palco.