Hanno ucciso l’uomo ragno: dopo il mega successo arriva l’annuncio tanto atteso | Quando vedremo la seconda stagione

È arrivato un annuncio molto atteso per tutti i fan della serie tv, Hanno ucciso l’uomo ragno. Ecco quando vedremo la seconda stagione di questa storia esilarante.

La vita di Max Pezzali e prima ancora quella degli 883 ha sempre generato molto interesse, anche perché sono in molti ad amare il cantante e tutte le canzoni che ha cantato nel corso degli anni, riempendo stadi e palazzetti con i suoi vari tour.

Max ha accompagnato moltissimi di noi con i suoi brani, nel corso delle nostre vite, come una serie di colonne sonore dei momenti salienti dell’evoluzione di tutti. Per questo non stupisce il fatto che la miniserie diretta da Sydney Sibilia, Hanno ucciso l’uomo ragno, sia stata un successo.

Dopo questo esordio molto promettente, i fan hanno sentito di quell’annuncio tanto atteso che gli ha riempito il cuore di gioia. Ecco quando arriverà la seconda stagione della miniserie Sky.

Una storia che piace al grande pubblico

Hanno ucciso l’uomo ragno, oltre a essere il titolo della mitica canzone degli 883 è anche il titolo di questa miniserie marchiata Sky, trasmessi dall’11 ottobre al 1° novembre, raggiungendo dei livelli di successo altisonanti. La storia è incentrata sull’inizio dell’amicizia di coloro che avrebbero poi fondato il famoso gruppo, precisamente di Max Pezzali e Mauro Repetto, interpretati dai bravissimi Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli.

A prescindere dalle critiche che alcuni aneddoti hanno suscitato, Max e Mauro sono e saranno per sempre ricordati come un dinamico duo che ha dato vita a un gruppo leggendario. Nonostante a oggi Max Pezzali canti da solista, le canzoni degli 883 nessuno le potrà mai dimenticare.

Hanno ucciso l’uomo ragno: la seconda stagione

Sky ha decretato la sua miniserie, Hanno ucciso l’uomo ragno, diretta da Sydney Sibilia, come la serie Sky Original più vista negli ultimi otto anni, raggiungendo qualcosa come 2 milioni di telespettatori in tre settimane. Visto l’enorme successo e visto soprattutto il fatto che la storia avrebbe ancora molto da raccontare, sono stati diversi i fan che si sono chiesti, se questa minifiction, avesse una seconda stagione.

Se da Sky non ci sono conferme in merito per ora, a rilasciare un grande scoop ci ha pensato Sibilia, il quale ha rivelato, come possiamo leggere da Tv Sorrisi e Canzoni che non solo ci sarà una seconda stagione ma che già la miniserie stessa era progettata per essere divisa in due parti, visto che la prima stagione riguarda soltanto gli eventi accaduti nel 1992. In attesa di conferme ufficiali, speriamo dunque di avere maggiori informazioni al più presto.