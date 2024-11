Beatrice Valli: fuori tutta la verità sul matrimonio segreto | Spuntano tutte le foto

Ecco tutta la verità sul matrimonio segreto di Beatrice Valli. Spuntano le foto del grande evento che ha incuriosito tutti i suoi follower, i quali non ne sapevano nulla.

Uomini e Donne è come una partita di Poker, in quanto ogni tanto si fa scala di cuori mentre altre volte si prende un bel due di picche. Questo succede nel gioco e anche nella vita, in quanto non sempre le cose (purtroppo) possono andare bene.

Per questo non stupisce che a volte nel dating si formano coppie che non si lasciano più e altre invece, che sciolgono la promessa, poche ore dopo aver lasciato il set del dating show di Maria De Filippi. Per la gioia dei romantici che ancora credono nell’amore, Beatrice Valli e suo marito Marco Fantini, ce l’hanno fatta.

I due infatti si sono conosciuti al noto programma Mediaset e non solo si sono sposati, ma hanno messo al mondo anche una famiglia numerosa, composta da 4 figli (il primogenito della Valli, l’influencer l’ha avuto da una precedente relazione). Il loro amore è talmente forte che non stupisce quel matrimonio segreto, del quale i fan non ne sapevano nulla, se non dopo aver visto quelle foto.

Beatrice Valli e il suo primo matrimonio

Prima di parlarvi del secondo matrimonio di Beatrice Valli e del “suo” Marco Fantini, volevamo ricordarvi che i due avevano fatto già il grande passo nel 2019, quando a Capri, all’attenzione di amici e parenti, avevano detto “yes” secondo il rito civile. In quell’occasione, ammaliati dalla bellezza della cornice dell’isola azzurra, l’influencer aveva optato per un wedding dress diverso da oggi.

Rigorosamente proveniente dall’Atelier di Versace, la Valli ha sfoggiato un mikado di seta, formato da un corpetto a cuore, con le spalle lasciate scoperte da quelle maniche morbide che le coprivano le braccia e quella gonna ampia che la faceva apparire come una vera principessa.

Il secondo matrimonio degli ex partecipanti di Uomini e Donne

Se Beatrice Valli e Marco Fantini erano già sposati, come mai hanno optato per un secondo matrimonio segreto, rivelato ai fan soltanto a cose fatte, con quegli scatti social che hanno spoilerato tutto? Semplice, perché la coppia aveva piacere di giurarsi amore eterno non soltanto con rito civile, ma anche in chiesa e così approfittando del battesimo della loro ultima figlia, si sono uniti nuovamente in matrimonio.

“Ci siamo ripromessi Amore Eterno davanti a Dio e lo abbiamo fatto in un momento di unione per noi molto importante”, ha scritto la Valli sui social, sfoggiando un dress code come sempre impeccabile. In quest’occasione l’influencer ha optato per un abito della collezione di Alberta Ferretti, dove un vestito lungo e bianco, decisamente molto fine ed elegante metteva in risalto le sue forme perfette, il tutto enfatizzato da quel grande cappello, che ricordava molto quello sfoggiato da Bianca Jagger nel giorno del suo matrimonio. Per l’occasione, a discapito di quello che si sarebbe potuto pensare, erano presenti entrambe le sue sorelle.