Follia Uomini e Donne: denunciato ex cavaliere del parterre | Tutto nelle mani degli inquirenti

Il pubblico è rimasto scioccato da questa notizia, eppure è tutto vero. Un ex cavaliere del parterre di Uomini e Donne è stato denunciato e nessuno ci poteva credere.

Uomini e Donne, da quando è iniziato diversi anni fa, è sempre stato sulla bocca di tutti, per i motivi più svariati. Che sia per un’accesa discussione tra Tina, Gianni e i vari partecipanti, oppure per una nuova coppia che si è formata tra i vari tronisti e corteggiatori, o ancora per qualche sfuriata di Maria De Filippi a qualche cavaliere o dama del Trono Over e così via.

Insomma di scenari che hanno tenuto alto l’interesse del pubblico ve ne possiamo raccontare a bizzeffe, anche perché il grande pubblico ama vedere come si evolve la storia del dating Mediaset in ogni singola puntata.

Nonostante i fan siano pronti a qualunque scenario possa emergere dal programma, sono in molti a essere rimasti scioccati dopo la notizia trapelata che vede l’ex cavaliere del parterre di Uomini e Donne sotto accusa. Cosa sarà successo?

Gli strani epiloghi di Uomini e Donne

Uomini e Donne è ormai un’istituzione in casa Mediaset, in quanto le dinamiche che si creano all’interno del dating show più famoso di sempre sono sempre molto singolari. Non è raro trovare coppie le quali dopo essersi scelte, proseguono la loro frequentazione anche al di fuori del contesto televisivo. Non tutte le coppie resistono, c’è chi si è lasciato e ha proseguito la propria vita e chi è tornato con la speranza che Maria possa aiutarlo a fare il miracolo.

Tralasciando i vari litigi che si creano al dating show di Maria De Filippi, sono i fatti che emergono fuori dalle telecamere che lasciano attoniti per la maggiora il grande pubblico. La notizia ancora al vaglio degli inquirenti per la quale vedrebbe l’ex corteggiatore del Trono Over agli arresti domiciliari per violenza contro la sua fidanzata, ha lasciato senza parole l’opinione pubblica. Non si sa come finirà il processo in merito, ma sicuramente i fan sono rimasti sconvolti da questa notizia.

Denunciato l’ex cavaliere del Trono Over

Oltre al caso sopra riportato, anche un altro evento ha scioccato il pubblico di Uomini e Donne di Maria De Filippi, in quanto c’entrerebbe il noto ex cavaliere del Trono Over che partecipò tempi addietro. Stiamo parlando di Ivan Di Stefano, il quale avrebbe dichiarato il falso sostenendo di avere una specializzazione in neurochirurgia.

Dal controllo dei Nas però è emerso che Di Stefano, abbia un titolo non riconosciuto in Italia, in quanto, come riportano da fanpage, il 50enne non era registrato all’Ordine dei Medici in Italia, rendendo così impossibile la verifica della sua laurea. Il suo caso è attualmente al vaglio degli inquirenti, chissà come finirà questa storia?