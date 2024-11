Tina Cipollari magra: oltre 20 kg persi e un fisico mozzafiato | Qual è la sua dieta

Ecco qual è la dieta che ha seguito Tina Cipollari che le ha permesso di perdere 20 kg, raggiungendo quel fisico mozzafiato che molti utenti sui social le invidiano.

L’inarrestabile Tina Cipollari è entrata di diritto nel cuore dei suoi fan, fin dal suo esordio a Uomini e Donne e da quel momento non è più uscita. Alla fine l’opinionista o la ami o la odi, non ci sono mezze misure con lei, come leggiamo spesso sui social.

Per molti la Cipollari è il collante che tiene alto lo share del dating di Maria De Filippi, per altri invece, i suoi modi, a volte, sarebbero troppo esagerati, nei confronti di alcuni partecipanti. A prescindere da tutto, i battibecchi di Tina sono sempre molto quotati.

In quanti di voi si ricordano del test di gravidanza fatto pervenire a Gemma Galgani da parte della collega di Gianni Sperti? I suoi fedeli fan sono sempre molto interessati alla sua vita, se con lei ridono in televisione, la prendono d’esempio anche nella vita di tutti i giorni. Ecco svelata dunque la dieta di Tina che le ha fatto buttare giù 20 kg.

Tina Cipollari non la manda a dire a nessuno

Sappiamo tutti com’è Tina Cipollari, l’opinionista di Uomini e Donne non la manda a dire a nessuno. È una donna orgogliosa e a prescindere dal giudizio del popolo del web su di lei, va avanti per la sua strada, senza farsi troppi problemi dell’opinione degli altri. Non ha fatto una grinza quando ha subito degli attacchi sul suo peso e non ha avuto problemi qualche giorno fa a valutare la sfilata di una concorrente come “volgare”.

A Tina infatti, l’outfit scelto da Morena Farfante non è piaciuto e a pensarla come lei anche Diego Tavani, il quale l’ha ammonita con un 6, ribadendo che c’è grossa differenza tra “la sensualità e la volgarità”. Pare dunque che la dama del Trono Over non abbia conquistato né Tina né gli altri del parterre.

Tina e la sua dieta

Dopo aver accettato la sfida con Maria De Filippi, Tina Cipollari ha perso 20 kg, grazie all’aiuto di una naturopata esperta in metabolismo e alimentazione, Emanuela Castaldi. L’esperta del settore ha redatto un piano personalizzato a Tina, la quale si è attenuta scrupolosamente, riuscendo a perdere i chili di troppo.

La sua dieta comprendeva:

A colazione: pane tostato e marmellata light;

Spuntino di metà mattinata e la merenda del pomeriggio: 125 g di yogurt 0% grassi oppure 10 mandorle, 6 olive o 120 g di frutta;

Pranzo e cena: sempre molta verdura, alternando pane o pasta di farro (non sempre), con carne o pesce cotte in maniera light.

Sicuramente uno schema visto come fase d’attacco, probabilmente dopo aver raggiunto il peso forma, l’esperta che l’ha seguita, l’avrà aiutata a integrare nuovamente anche tutti gli altri alimenti, importanti per la sua salute. Per questo motivo, è sempre un bene affidarsi a un professionista e lasciare perdere le diete fai da te.