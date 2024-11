Paolo Bonolis, lavori in corso per tornare in tv: l’addio a Mediaset è vicino?

Veramente Paolo Bonolis avrebbe intenzione di dire addio a Mediaset, per tornare in tv in un’altra emittente? Ecco che cosa abbiamo scoperto in merito.

Paolo Bonolis è una leggenda per quanto riguarda la conduzione, in quanto con lui lo share è assicurato. In casa Mediaset, se Maria De Filippi è la regina dell’intrattenimento, lui e Gerry Scoti sono i re dell’emittente del Biscione.

Con Paolo la risata è assicurata, in quanto il conduttore davanti alle telecamere ci sa fare ed è per questo che la famiglia Berlusconi se l’è tenuto stretto in tutti questi anni. Se già Bonolis da solo è un mito, quando lo vediamo insieme a Luca Laurenti poi, raggiunge la perfezione.

Eppure questo dinamico duo potremmo non vederlo più, in quanto si vocifera che Paolo stia per dire addio a Mediaset, in favore di una nuova proposta lavorativa. Sarà veramente così?

Paolo e il pensiero sul cambio del palinsesto

Da parecchio tempo si vocifera che Paolo Bonolis voglia provare nuove avventure. Non si è capito se lontano dalla televisione, vivendo quindi una sorta di pre-pensionamento a casa con i suoi figli o semplicemente cambiando emittente televisiva per ritrovare nuovi stimoli, un po’ come ha fatto Amadeus, con il suo trasferimento sul Canale 9. Non c’è nulla di certo ovviamente in merito, per ora sappiamo che Paolo prenderà parte a quella che pare essere l’ultima edizione di Avanti un altro.

Cosa succederà dopo è ancora un mistero. Per ora, secondo le indiscrezioni riportate da Bubino Blog, pare che da Mediaset starebbero pensando di stravolgere il palinsesto, visti i bassi ascolti riportati da Striscia la notizia ultimamente e così dai piani alti starebbero pensando di spostare Bonolis e il suo programma al posto del Tg satirico di Antonio Ricci. Ovviamente non sappiamo assolutamente se queste voci corrispondono o meno alla verità, ma pare che, secondo i rumors riportati, il conduttore non sarebbe propenso ad andare contro al collega Stefano De Martino. Dopo anni realmente striscia rischia di chiudere i battenti?

Paolo e l’addio a Mediaset

Non c’è ancora nulla di certo, ma è già da parecchio che si vocifera che Paolo Bonolis potrebbe dire addio a Mediaset dopo tanti anni di onorato servizio. Secondo quanto riportato da Libero Magazine, pare che la Rai starebbe facendo il filo al conduttore già da diverso tempo, sperando di riportarlo “a casa”, dopo tanto tempo. Non si sa dunque se il figliol prodigo possa decidere per questa strada o meno.

Per ora pare che Bonolis approderà in Rai come giudice all’ultima puntata di Tale e Quale Show al fianco di Carlo Conti. Che questo sia l’inizio di un cambio radicale per l’ex marito di Sonia Bruganelli? Per il momento è tutto confinato al mondo del rumors, quel che è certo è che sono molti i fan che non sarebbero pronti a vedere Paolo e Luca Laurenti separati e voi cosa ne pensate?