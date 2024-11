Marina Occhiena, mamma a 48 anni: chi è e quanti anni ha suo figlio Gionata

Conosciamo meglio il figlio di Marina Occhiena, ecco chi è e quanti anni ha Gionata. L’ha tanto voluto e alla fine ce l’ha fatta a dare vita al suo capolavoro più grande.

Marina Occhiena è molto famosa, essendo lei ancora oggi considerata come una delle voci più belle e più note della musica leggera italiana. La sua storia è fatta di gossip e litigi, infatti per chi non lo sapesse, lei agli esordi faceva parte del gruppo dei Ricchi e Poveri.

Il gruppo che adesso è formato soltanto da Angelo Sotgiu e Angela Brambati, dopo la morte di Franco Gatti. Il suo addio è dovuto a quel litigio epico avvenuto con la sua collega, dopo che quest’ultima ha pizzicato lei e il suo ex marito insieme.

Da quel momento di cose ne sono successe, per questo motivo oggi vogliamo parlarvi del figlio di Marina, Gionata. Scopriamo insieme chi è e quanti anni ha il giovane tanto voluto dalla sua mamma.

Le parole di Angela su Marina

La parentesi ne, I Ricchi e Poveri è stato sicuramente un trampolino di lancio per Marina Occhiena, la quale ha dimostrato il suo valore come cantante. Nonostante la fama che il gruppo guadagnava giorno dopo giorno, per quel tradimento ai danni della collega, Angela Brambati ha sicuramente scosso l’opinione pubblica.

Dopo molti anni da quell’episodio, Angela rivelò queste parole su Marina: “Li ho pescati nel mio letto, pensate, nel mio letto. Io di indole sono buona, molto buona. Una, due, tre, quattro, cinque, anche sei volte posso perdonare, di più no…”.

Il figlio di Marina Occhiena

Marina Occhiena a prescindere da tutto quello che è successo con I Ricchi e Poveri, continua a dimostrare a tutti il suo valore e nonostante i suoi 74 anni, come riportano da Wikipedia, la cantante risulta essere ancora in attività. In merito alla sua vita privata invece, sappiamo che ha sposato il ginecologo Giuseppe Giordano, dal quale, dopo tanto tempo è riuscita ad avere nel 1997, suo figlio Gionata.

Come ha rivelato l’anno scorso, durante la sua ospitata a Verissimo da Silvia Toffanin: “Sono diventata mamma dopo i 40 anni, perché ho conosciuto mio marito tardi: avevo già 41 anni… Desideravo tanto un figlio e ho faticato molto per averlo…”, rivelando poi di aver seguito un percorso di fecondazione assistita. Dopo tanto alla fine ce l’ha fatta ed è nato Gionata, del quale non abbiamo informazioni, in quanto sua mamma ne ha sempre voluto proteggere la privacy. La foto che vi abbiamo riportato è l’unica trovata in circolazione, messa dal giovane come foto profilo nel suo account di Facebook.